Face à la menace russe, le Danemark renforce ses forces armées. L'inclusion des femmes dès 2025 s'accompagne d'une augmentation significative du budget de la défense, totalisant plus de 12 milliards d'euros sur deux ans.

Les femmes pourront être amenées à servir. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les jeunes Danoises pourront être appelées à faire leur service militaire dès le 1er juillet 2025, a annoncé mardi le ministre de la Défense du pays scandinave. «À la lumière de la situation actuelle de politique de défense et de sécurité politique, les forces armées ont besoin de recruter davantage, et c'est donc un signal important d'avancer la parité complète entre femmes et hommes au 1er juillet 2025», a déclaré le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen dans un communiqué de son ministère.

Dans un premier temps, le nouvel accord-cadre, qui fait passer la durée de la conscription de quatre à 11 mois, prévoyait que les jeunes femmes soient appelées à partir de 2027. Concrètement, les femmes atteignant leurs 18 ans après le 1er juillet 2025 seront appelées à participer à la Journée de la Défense de 2026, événement annuel lors duquel les jeunes doivent participer à une loterie. Ils tirent un numéro qui détermine s'ils doivent ou non servir dans l'armée, au cas où le nombre de volontaires est insuffisant.

Face à la menace croissante que représente la Russie, le Danemark a annoncé en février allouer 6,8 milliards d'euros supplémentaires aux dépenses de défense sur les deux prochaines années. Il les avait déjà augmenté de 5,4 milliards un an auparavant.