Deux condamnés à mort seront exécutés jeudi en Oklahoma et en Floride. Edward James, 63 ans, pour le meurtre d'une fillette et sa grand-mère, et Wendell Grissom, 56 ans, pour un homicide lors d'une intrusion.

Deux condamnés seront bientôt exécutés en Floride et en Oklahoma

Deux hommes vont être exécutés jeudi par injection létale aux Etats-Unis. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Deux hommes condamnés à la peine capitale pour meurtre sont en instance d'exécution jeudi dans le sud des Etats-Unis, en Oklahoma et en Floride. En Floride, Edward James, 63 ans, a été condamné à mort pour le viol et le meurtre en 1993 de Toni Neuner, 8 ans, et le meurtre de Betty Dick, la grand-mère de la fillette.

En Oklahoma, Wendell Grissom, 56 ans, a été condamné à la peine capitale pour le meurtre d'Amber Matthews, 23 ans, lors d'une violation de domicile en 2005. Ces deux exécutions, par injection létale, sont les deux dernières des quatre prévues aux Etats-Unis cette semaine.

Déjà huit exécutions

Mercredi, un condamné a été exécuté par injection létale en Arizona (sud-ouest), la première exécution dans cet Etat depuis plus de deux ans. Et mardi, un condamné a été exécuté en Louisiane (sud-est) par inhalation d'azote, une méthode jusqu'alors utilisée uniquement par l'Alabama voisin et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture».

Huit exécutions ont été réalisées dans le pays depuis le début de l'année, cinq par injection létale, deux par inhalation d'azote, et une par peloton d'exécution en Caroline du Sud (sud-est), une première aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Six autres (Arizona, Californie, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, et Tennessee) observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.