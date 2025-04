La dépouille du pape exposée à Saint-Pierre pour l'hommage des fidèles

La dépouille du pape François, décédé lundi à 88 ans, va être exposée à partir de mercredi sous les ors de la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage avant les funérailles de samedi en présence de nombreux chefs d'Etat.

Photo: keystone-sda.ch

Le cercueil où repose le souverain pontife argentin doit être transféré en début de matinée de la modeste chapelle de la résidence Sainte-Marthe, où il a vécu depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort, à la grandiose basilique couronnée par la coupole dessinée par Michel-Ange. La cérémonie accompagnant ce transfert en grande pompe, ponctuée de chants et prières, doit commencer à 9h locales (07h GMT) et s'achever vers 10h15 (08H15 GMT).

Trois jours à la basilique

Le cercueil ouvert du pape sera installé devant le maître-autel de la basilique, lui-même surmonté du monumental baldaquin en bronze du Bernin, chef-d'œuvre de l'art baroque tout juste restauré.

Rupture avec la tradition, il ne reposera pas sur un catafalque, à la demande expresse de Jorge Bergoglio qui aspirait à plus de simplicité et de sobriété dans les rites funéraires papaux. Le pape reposant dans son cercueil porte une mitre blanche et une chasuble rouge, et ses mains enserrent un chapelet.

Pendant trois jours, le public pourra défiler devant sa dépouille, mercredi (de 11h à 00h), jeudi (de 7h à 00h) et vendredi (de 07h à 19h). Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus pour ce dernier hommage. Après le décès de son prédécesseur Benoît XVI le 31 décembre 2022, 200'000 personnes s'étaient recueillies devant sa dépouille avant son enterrement en présence de 50'000 fidèles.

Source: AFP