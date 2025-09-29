Netanyahu est arrivé à la Maison Blanche, Trump annonce «une première»
Donald Trump reçoit lundi Benjamin Netanyahu avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, après avoir fait monter la pression ces derniers jours sur le Premier ministre israélien.
Le président américain s'est dit «très confiant» en recevant son invité à la Maison Blanche. «Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première», avait écrit Donald Trump dimanche sur sa plateforme Truth Social.
Selon sa porte-parole Karoline Leavitt, le républicain s'attend à ce que «les deux parties» acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington. Mais pour cela, «les deux parties devront faire quelques concessions», a-t-elle prévenu dans une interview à la chaîne Fox News.
«Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé», ont écrit les familles d'otages au président américain avant la réunion. Une conférence de presse est prévue à 19h15 (heure suisse), à l’issue de l'entretien entre les deux chefs d'Etat.
Source: AFP
Le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages à Gaza-ville à cause des raids israéliens
La branche armée du Hamas a dit dimanche avoir perdu le contact avec deux otages dans Gaza-ville, à cause des raids israéliens, et réclamé une pause des opérations militaires israéliennes pour tenter leur «sauvetage».
Les Brigades Ezzedine Al-Qassam ont d'abord annoncé dans un communiqué «avoir perdu le contact avec deux prisonniers (...) suite aux opérations militaires brutales et aux violentes attaques dans les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa, ces dernières 48h».
«La vie des deux prisonniers est en réel danger, et les forces (israéliennes) doivent se retirer immédiatement au sud de la rue 8 et cesser les opérations aériennes pendant 24 heures à partir de 18h00 aujourd'hui afin de permettre des tentatives de sauvetage des prisonniers», ont ensuite écrit les Brigades dans un autre communiqué.
Dans le passé, le mouvement islamiste avait déjà annoncé avoir perdu le contact avec un otage israélo-américain, qui a été libéré quelques jours après cette annonce. Depuis le lancement de son offensive sur la ville de Gaza, l'armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises aux Palestiniens de se diriger vers le sud.
La Défense civile à Gaza, l'organisation de premiers secours, opérant sous l'autorité de mouvement islamiste Hamas, a fait état de 38 morts dans des frappes israéliennes dimanche, dont 14 dans Gaza-ville.
Source: AFP
Négociations de paix: Trump promet «quelque chose de spécial»
Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche «quelque chose de spécial, une première» dans les négociations pour la paix au Moyen-Orient, à la veille d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche.
«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première. Nous allons y arriver», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.
Pendant un échange avec des journalistes vendredi, Donald Trump avait déjà dit penser avoir «un accord» sur Gaza, après avoir présenté dans la semaine un nouveau plan de paix à plusieurs pays arabes et musulmans ainsi qu'à Benjamin Netanyahu.
«Ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre», avait promis le président américain.
Source: AFP
Des milliers d'Israéliens manifestent pour un retour des otages
Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi soir à Tel-Aviv pour réclamer un accord mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza. Cela deux jours avant la rencontre prévue entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump.
Les manifestants ont déployé une grande banderole sur laquelle on pouvait lire: «Tous les otages, ramenez-les chez eux maintenant», alors qu'ils se rassemblaient sur la place des Otages à Tel-Aviv.
«La seule chose qui puisse empêcher la descente dans l'abîme est un accord complet et global qui mette fin à la guerre et ramène tous les otages et les soldats chez eux», a déclaré Lishay Miran-Lavi, l'épouse d'Omri Miran, toujours captif à Gaza.
S'adressant directement au président américain, elle l'a exhorté à user de son «influence auprès du Premier ministre Netanyahu». «Prolonger cette guerre ne fait qu'exposer Omri et les autres otages à un danger encore plus grand.»
Source: ATS
L'actrice française Adèle Haenel quitte la flottille pour Gaza après une panne sur son navire
L'actrice française Adèle Haenel a annoncé samedi devoir quitter la flottille internationale en route vers Gaza en raison d'une avarie technique sur son bateau et appelé de nouveau à «mettre la pression» sur les gouvernements pour «qu'ils mettent un terme au génocide» dans l'enclave palestinienne.
L'artiste et militante avait embarqué début septembre à Tunis à bord de la «Global Sumud Flotilla». La flottille, qui se présente comme la «plus grande mission maritime au monde pour briser le blocus israélien illégal de Gaza», comprend selon ses organisateurs une cinquantaine de bateaux, avec à bord plusieurs centaines de militants originaires de plus de 40 pays.
Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, elle déclare «devoir quitter la mission maritime, suite au fait que le moteur du bateau» sur lequel elle se trouvait «a cassé». La flottille avait signalé vendredi sur le même réseau social une avarie sur le «Family Boat», obligeant les organisateurs à redistribuer les passagers sur d'autres bateaux. L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a ainsi indiqué, sur son compte, avoir changé de navire.
«J'aurais tellement aimé aller jusqu'au bout de cette mission», explique Adèle Haenel, ajoutant que «ce qui compte, c'est que (...) les camarades qui sont sur la mer apportent l'aide humanitaire et brisent le blocus».
Source: AFP
Flottille pour Gaza: des artistes et personnalités demandent la protection diplomatique française et belge
Un collectif d'artistes et de personnalités réclame samedi aux gouvernements français et belge «la protection diplomatique÷ de la flottille internationale en route vers Gaza, qui affirme avoir fait l'objet d'attaques de drones sur son chemin.
«Nous appelons à une action immédiate des Etats français et belge pour garantir l'accès humanitaire à Gaza et mettre fin au génocide du peuple palestinien», écrivent dans une tribune dans l'hebdomadaire français Nouvel Obs plus de 140 artistes, créateurs de contenu, écrivains et journalistes.
Les signataires, parmi lesquels les chanteuses Zaho de Sagazan et Angèle, DJ Snake ou l'influenceuse Lena Situations, exigent «la protection de la flottille» et «la protection diplomatique et consulaire des bateaux à bord desquels se trouvent des ressortissants français et belges».
Partie au début du mois de Barcelone (Espagne), la flottille chargée d'aide humanitaire pour Gaza et menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg a annoncé avoir fait l'objet de plusieurs attaques de drones, pointant du doigt Israël.
Source: AFP
Un Etat palestinien serait un «suicide national» pour Israël, selon Netanyahu
La création d'un Etat palestinien serait un «suicide national» pour Israël, a mis en garde vendredi à la tribune de l'ONU le Premier ministre Benjamin Netanyahu, fustigeant les pays occidentaux et promettant de «finir le travail» contre le Hamas à Gaza.
Ce discours à la tonalité offensive dans lequel le dirigeant israélien a campé sur ses positions à peine terminé, le président américain Donald Trump disait «penser que nous avons un accord» sur Gaza, sans aucun détail.
Ça «paie de tuer des Juifs»
Le dirigeant israélien a rejeté les accusations de «génocide» dans la bande de Gaza et s'en est pris avec virulence aux pays occidentaux, dont la France, qui ont reconnu cette semaine l'Etat de Palestine.
Ces pays ont «cédé» au Hamas, prouvant que ça «paie de tuer des Juifs», a-t-il dit. «Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux: Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face à des médias hostiles et les foules antisémites qui réclament le sang d'Israël», a-t-il affirmé.
«Finir le travail» à Gaza met en danger les otages, estime le Forum des familles
La principale organisation de proches des captifs à Gaza, a dénoncé les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'ONU qui a dit vendredi vouloir «finir le travail» contre le Hamas, jugeant que cela mettait en danger les otages.
«Chaque jour où la guerre se poursuit, les otages vivants courent un plus grand danger et la récupération des corps de ceux qui ont été assassinés est compromise», a indiqué le Forum des familles des otages dans un communiqué. «A maintes reprises, Netanyahu a choisi de gâcher toutes les occasions de les ramener chez eux», a-t-il ajouté.
Désormais, Israël «veut finir le travail» contre le Hamas «aussi vite que possible» dans une bande de Gaza ravagée par près de deux ans de guerre, a déclaré vendredi le Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU, dans un discours au ton offensif. Au cours de son allocution, Netanyahu a également lu les noms de certains, mais pas de tous les otages retenus à Gaza, provoquant l'indignation du Forum des familles d'otages.
«Alors que le président (américain Donald) Trump reconnaît systématiquement tous les otages, vivants comme tués, Netanyahu a choisi de ne lire que les noms des otages vivants», a déploré le Forum. «Les familles des 48 otages sont indignées par cette omission. Il y a 48 otages à Gaza, pas 20», selon le communiqué.
Source: AFP
MSF suspend ses activités à Gaza-ville en raison de l'offensive israélienne
L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) a annoncé vendredi être «contrainte de suspendre» ses activités à Gaza-ville en raison de l'intensification de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien.
«Nous n'avons pas eu d'autre choix que de suspendre nos activités, nos cliniques étant encerclées par les forces israéliennes. C'était la dernière chose que nous souhaitions, car les besoins à Gaza sont énormes», explique dans un communiqué Jacob Granger, coordinateur d'urgence de MSF à Gaza.
Source: AFP
Le Hamas voit dans «le boycott» du discours de Netanyahu par des délégués de l'ONU un signe de «l'isolement» d'Israël
Le Hamas a estimé que le départ en masse de délégations, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu montait vendredi à la tribune des Nations unies, constituait un signe de «l'isolement d'Israël» en raison de la guerre à Gaza.
«Le boycott du discours de Netanyahu illustre, l'isolement d'Israël et les conséquences de sa guerre d'extermination» dans la bande de Gaza, a indiqué un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou, dans un communiqué.
Source: AFP
«Je pense que nous avons un accord» sur Gaza, dit Trump
«Je pense que nous avons un accord» sur Gaza, a dit vendredi Donald Trump, qui a présenté cette semaine un nouveau plan de paix à plusieurs dirigeants musulmans ainsi qu'au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
«Ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre», a promis le président américain à la Maison Blanche pendant un échange avec les journalistes.
Source: AFP