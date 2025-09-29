17:37 heures

Netanyahu est arrivé à la Maison Blanche, Trump annonce «une première»

Donald Trump reçoit lundi Benjamin Netanyahu avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, après avoir fait monter la pression ces derniers jours sur le Premier ministre israélien.

Donald Trump accueille Benjamin Netanyahu dans l'aile ouest de la Maison Blanche, ce lundi 29 septembre 2025. Photo: AP

Le président américain s'est dit «très confiant» en recevant son invité à la Maison Blanche. «Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première», avait écrit Donald Trump dimanche sur sa plateforme Truth Social.

Selon sa porte-parole Karoline Leavitt, le républicain s'attend à ce que «les deux parties» acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington. Mais pour cela, «les deux parties devront faire quelques concessions», a-t-elle prévenu dans une interview à la chaîne Fox News.

«Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé», ont écrit les familles d'otages au président américain avant la réunion. Une conférence de presse est prévue à 19h15 (heure suisse), à l’issue de l'entretien entre les deux chefs d'Etat.

Source: AFP