Foule de fidèles et dirigeants à la messe inaugurale de Léon XIV

Foule de fidèles et dirigeants à la messe inaugurale de Léon XIV

Avant la messe, le pape de 69 ans est allé en papamobile au contact des fidèles. Photo: Andrew Medichini

ATS Agence télégraphique suisse

Le pape Léon XIV a célébré sa messe d'inauguration dimanche à Rome, dix jours après son élection. Le premier pape américain de l'histoire a reçu un accueil chaleureux de la foule place Saint-Pierre avant la cérémonie officielle marquant le début de son pontificat. Dix jours après son élection à la tête de l'Eglise catholique, Léon XIV s'est offert dimanche matin son premier bain de foule place Saint-Pierre avant la messe d'inauguration de son pontificat, en présence de dizaines de milliers de fidèles et de dirigeants étrangers.

Cette messe solennelle riche en rites et symboles, qui débute à 10h00 sur la place Saint-Pierre de Rome encadrée par un lourd dispositif de sécurité, marque le début officiel du pontificat du premier pape américain de l'histoire deux fois millénaire de l'Eglise catholique.

Robert Francis Prevost, élu le 8 mai après un conclave de 24 heures, y recevra à cette occasion les emblèmes pontificaux, le pallium, bande d'étoffe qui se porte sur la chasuble, et l'anneau du pêcheur, une bague rendue inutilisable après la mort de chaque pape. Avant la messe, le pape de 69 ans est allé en papamobile au contact des fidèles. Debout et souriant à bord du petit véhicule blanc, il a salué et béni la foule qui l'a applaudi, certains criant son nom, d'autres agitant des drapeaux de leur pays d'origine.