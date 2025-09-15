Londres envoie des avions de combat dans le ciel polonais

AFP Agence France-Presse
Des avions de combat britanniques vont participer à des missions de défense dans le ciel polonais, dans le cadre du renforcement par l'Otan de son flanc est, après l'intrusion de drones russes en Pologne la semaine dernière, a annoncé lundi le ministère de la Défense.
«Des Typhoons de la Royal Air Force vont rejoindre les forces alliées, notamment celles du Danemark, de la France et de l'Allemagne, afin de renforcer la défense et la dissuasion de l'Otan le long de son flanc est», a indiqué le ministère, précisant que ces avions de combat commenceraient leurs missions au-dessus de la Pologne «dans les prochains jours».
