DE
FR
Photo: Getty Images

Missions de l'OTAN
Londres envoie des avions de combat dans le ciel polonais

La Grande-Bretagne envoie des avions de combat Typhoon en Pologne pour renforcer la défense de l'OTAN sur son flanc est. Cette décision fait suite à l'intrusion de drones russes en territoire polonais la semaine dernière.
Publié: il y a 6 minutes
Partager
Écouter
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des avions de combat britanniques vont participer à des missions de défense dans le ciel polonais, dans le cadre du renforcement par l'Otan de son flanc est, après l'intrusion de drones russes en Pologne la semaine dernière, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

A lire aussi
Voici comment l'OTAN compte réagir aux incursions de drones russes
analyse
Réponse en plusieurs étapes
Voici comment l'OTAN compte réagir aux incursions de drones russes

«Des Typhoons de la Royal Air Force vont rejoindre les forces alliées, notamment celles du Danemark, de la France et de l'Allemagne, afin de renforcer la défense et la dissuasion de l'Otan le long de son flanc est», a indiqué le ministère, précisant que ces avions de combat commenceraient leurs missions au-dessus de la Pologne «dans les prochains jours».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus