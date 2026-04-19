Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Alors que l'ultimatum expire déjà ce 21 avril, l'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Détroit d'Ormuz: un navire du français CMA CGM «a fait l'objet de tirs de semonce»
Un navire de CMA CGM «a fait l'objet hier (samedi) de tirs de semonce» dans le détroit d'Ormuz et son «équipage est sain et sauf», a indiqué dimanche à l'AFP le groupe français de transport maritime dans une brève déclaration.
L'Organisation maritime internationale (OMI) a de son côté précisé que le navire CMA CGM Everglade avait été «endommagé» samedi, sans plus de précision.
Le président américain Donald Trump avait affirmé plus tôt dimanche, sur son réseau Truth Social, que des tirs iraniens avaient visé un «navire français» ainsi qu'un cargo britannique.
Source: AFP
Trump annonce que JD Vance n'ira pas négogocier, avant d'être démenti par... la Maison-Blanche
Le vice-président américain JD Vance ne conduira pas la délégation américaine pour négocier avec l'Iran lundi à Islamabad, a affirmé dimanche Donald Trump dans un entretien avec un journaliste de la chaîne ABC. Le président américain invoque des raisons de sécurité.
«Je viens juste de raccrocher avec le président Trump, il m'a dit que le vice-président Vance ne conduirait pas la délégation américaine à Islamabad, la capitale du Pakistan, a déclaré à l'antenne de ABC le journaliste Jonathan Karl. «Il a dit que c'était pour des raisons de sécurité», a précisé le journaliste.
Peu de temps après, la Maison-Blanche a affirmé que le vice-président se rendrait bel et bien à Islamad, contredisant ainsi son principal locataire. Le flou reste donc total quant à sa participation aux pourparlers.
JD Vance avait mené le week-end dernier la délégation américaine lors de premières négociations avec des responsables iraniens qui s'étaient soldées par un échec.
Source: AFP
Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan
Le président Donald Trump a annoncé dimanche qu'une délégation américaine serait au Pakistan lundi pour relancer les négociations avec l'Iran, tout en menaçant de détruire les infrastructures de ce pays en cas d'échec des pourparlers.
Le président américain a écrit qu'il offrait à l'Iran un «deal raisonnable» et qu'en cas de refus de la part de Téhéran, «les Etats-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran. FINI DE JOUER LES GENTILS!».
Source: AFP
Trump accuse l'Iran de violer le cessez-le-feu dans le détroit d'Ormuz
Donald Trump a accusé Téhéran de «violations flagrantes» du cessez-le-feu. «L'Iran a décidé hier de tirer des balles dans le détroit d'Ormuz, en violation flagrante de notre accord de cessez-le-feu!», a écrit Donald Trump sur Truth Social. Et d'ajouter: «De nombreux tirs visaient un navire français et un cargo britannique. C'était inadmissible, n'est-ce pas?»
«Laissez-moi faire demi-tour»: L'appel désespéré d'un capitaine de pétrolier
Un enregistrement audio diffusé sur les réseaux sociaux révèle comment un capitaine de tanker a supplié, samedi, les autorités iraniennes de pouvoir faire demi-tour dans le détroit d’Ormuz. Après une brève accalmie, les autorités iraniennes ont de nouveau fermé cette voie maritime stratégique, avertissant que tout navire s’en approchant serait pris pour cible.
Dans cet échange radio entre le capitaine indien et la marine iranienne, le marin semble craindre pour sa vie. «Ici le navire à moteur Sanmar Herald», annonce-t-il d’abord. «Vous m’avez autorisé à partir, mon nom figure en deuxième position sur votre liste. Ils tirent maintenant. Je fais demi-tour.»
Des sites de suivi maritime montrent que le tanker tentait de quitter le golfe Persique via le détroit d’Ormuz. Après cette confrontation, le navire a rebroussé chemin et a finalement pu quitter la zone.
La marine des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré: «Nous avertissons qu’aucun navire, quelle que soit sa nature, ne doit quitter sa position dans le golfe Persique et le golfe d’Oman.» Elle ajoute: «Toute tentative de s’approcher du détroit d’Ormuz sera considérée comme une coopération avec l’ennemi, et le navire concerné sera pris pour cible.»
La marine américaine a tiré sur un cargo iranien dans le golfe d'Oman et en a pris le contrôle, annonce Trump
L'Iran ne compte pas pour l'heure participer à de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, qui avaient de leur côté annoncé renvoyer une équipe de négociateurs au Pakistan, a rapporté dimanche la télévision d'Etat.
Le vice-président américain JD Vance, qui avait déjà mené la délégation à Islamabad le 11 avril pour des discussions en vue d'obtenir une fin durable de la guerre au Moyen-orient, doit arriver sur place lundi soir, selon le président Donald Trump.
A trois jours de l'expiration du cessez-le-feu, la télévision d'Etat iranienne (Irib) a indiqué qu'il n'y avait «actuellement pas de plans de participer à la prochaine session de discussions Iran-Etats-Unis», citant des sources iraniennes.
Source: AFP
La marine américaine a tiré sur un cargo iranien dans le golfe d'Oman et en a pris le contrôle, annonce Trump
La marine militaire américaine a ouvert le feu sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens par les Etats-Unis et en a pris le contrôle, a affirmé dimanche Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Le cargo Touska, battant pavillon iranien, »a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris«, a écrit le président américain.
Un destroyer américain a intercepté le cargo «dans le golfe d'Oman et lui a ordonné de s'arrêter», mais l'équipage ayant refusé d'obéir, le navire de guerre l'a immobilisé en tirant sur la salle des machines et «les Marines américains ont maintenant le contrôle du navire», selon Donald Trump.
Source: AFP
Pour Milei, la guerre contre l'Iran était «la bonne chose à faire»
En visite à Jérusalem, le président argentin Javier Milei a affirmé dimanche que la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran était «la bonne chose à faire». Il a exprimé un «soutien ferme» à ces deux pays, les qualifiant de «frères dans la souffrance».
«L'Argentine a été victime d'attaques terroristes lâches» au début des années 1990, «toutes deux orchestrées par la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté, dans un communiqué conjoint avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
La justice argentine attribue à l'Iran la planification de l'attentat contre l'Association mutuelle israélite argentine (AMIA) en 1994 et tient le mouvement pro-iranien Hezbollah pour responsable de l'attaque contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992. Les auteurs de ces deux attentats restent impunis.
Le Premier ministre israélien a salué de son côté la «clarté morale» du président argentin, qui se tient aux côtés d'Israël, «du peuple juif» et s'oppose aux "calomnies antisémites».
Source: ATS
Israël dit enquêter sur une photo montrant un soldat frappant une statue de Jésus au Liban
L'armée israélienne a déclaré dimanche qu'elle examinait l'authenticité d'une image circulant sur les réseaux sociaux et semblant montrer un soldat qui frappe une statue de Jésus-Christ avec une masse dans le sud du Liban.
«Si cette photo est bien réelle et récente, ces actes ne sont ni conformes aux valeurs de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR), ni au comportement attendu de ses soldats», a déclaré sur X le porte-parole militaire Nadav Shoshani, précisant que l'armée en examinait l'authenticité.
«L'incident fera l'objet d'une enquête approfondie et minutieuse et, si nécessaire, des mesures seront prises», a-t-il ajouté. L'image semble montrer un soldat israélien utilisant une masse pour frapper la tête d'une statue de Jésus crucifié qui était tombée de sa croix.
Des médias arabes ont affirmé que la statue se trouvait dans le village chrétien de Debl, dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël. La municipalité de Debl a indiqué à l'AFP que la statue se trouvait bien dans le village, mais n'a pas pu confirmer qu'elle avait été endommagée. Les troupes israéliennes sont restées dans la zone et ont démoli dimanche de nouvelles maisons, selon l'agence de presse officielle libanaise, ANI.
Source: AFP
L'Iran n'a pas encore décidé de sa participation aux discussions d'Islamabad avec Washington (médias iraniens)
L'Iran n'a pas encore décidé s'il participerait aux négociations à Islamabad annoncées par Donald Trump pour obtenir une fin durable à la guerre au Moyen-Orient, selon des médias iraniens qui avancent la levée du blocus naval américain comme condition préalable.
D'après les agences de presse Fars et Tasnim, citant des sources anonymes, l'Iran n'a pas encore pris de décision. L'agence officielle Irna indique de son côté qu'il n'y a «aucune perspective claire de négociations fructueuses», citant, outre le blocus, les «exigences déraisonnables» de Washington.
Source: AFP
Israël usera de «toute sa force» au Liban malgré la trêve en cas de menace
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré dimanche que l'armée avait reçu pour instruction d'utiliser «toute sa force» au Liban, malgré le cessez-le-feu en cours, si les troupes israéliennes faisaient l'objet d'une «quelconque menace».
Lors d'un événement en Cisjordanie occupée, il a ajouté que l'armée avait également reçu l'ordre «de détruire les maisons dans les villages (en première ligne) proches de la frontière qui servaient, à tous égards, de postes avancés terroristes du Hezbollah et menaçaient les communautés israéliennes», en parlant du mouvement pro-iranien qu'Israël combat.
Source: AFP
L'Iran réitère que le blocus naval américain constitue une violation du cessez-le-feu
L'Iran a réaffirmé dimanche que le blocus naval américain constituait «non seulement une violation du cessez-le-feu», mais également «un acte illégal et criminel», au moment où Donald Trump reprochait à Téhéran de rompre la trêve dans le détroit d'Ormuz.
«En infligeant délibérément une punition collective à la population iranienne, il équivaut à un crime de guerre et à un crime contre l'humanité», a ajouté sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
Macron recevra mardi le Premier ministre libanais, annonce l'Elysée
Emmanuel Macron recevra mardi le Premier ministre libanais Nawaf Salam, a indiqué dimanche l'Elysée, alors que la situation reste très instable au Liban où un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur.
«Cette visite sera l'occasion pour le chef de l'Etat de rappeler son attachement au respect plein et entier du cessez-le-feu au Liban, le soutien de la France à l'intégrité territoriale du pays et aux actions entreprises par l'Etat libanais pour assurer la souveraineté pleine et entière du pays et le monopole des armes», a souligné la présidence française.
Les deux dirigeants aborderont en outre «le soutien humanitaire aux populations déplacées et la poursuite des réformes économiques et financières indispensables à la consolidation de la souveraineté du Liban, à sa reconstruction et au rétablissement de sa prospérité».
La venue de Nawaf Salam intervient également après la mort samedi d'un Casque bleu français dans une embuscade attribuée au Hezbollah et qui a aussi fait trois blessés.
Source: AFP
La Syrie déjoue un projet d'attaque du Hezbollah depuis son territoire
Les autorités syriennes ont déjoué un projet du Hezbollah pro-iranien visant à lancer des roquettes depuis le territoire syrien, selon une source du ministère de l'Intérieur citée dimanche par l'agence officielle Sana.
«Un plan de sabotage, ourdi par une cellule liée à la milice terroriste du Hezbollah, a été déjoué (...)», a indiqué une source officielle à Sana. «La cellule envisageait de lancer des roquettes au-delà des frontières dans un objectif de déstabilisation», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'Iran arrête deux étrangers accusés de coopérer avec les Etats-Unis et Israël
Les autorités iraniennes ont arrêté deux ressortissants étrangers dans le nord-ouest du pays pour importation d'équipements Starlink, technologie interdite en Iran, a annoncé dimanche le parquet, cité par l'agence Tasnim.
Les deux suspects, interpellés à Jolfa, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, sont impliqués dans «l'importation d'équipements d'internet par satellite (Starlink)», selon la même source. Ils font partie d'«un réseau accusé de coopération en matière de renseignement avec des groupes liés aux Etats-Unis et à Israël», précise-t-elle.
Deux Iraniens ont également été arrêtés dans cette affaire: l'un est soupçonné d'avoir «tenté de transmettre des informations à des réseaux satellitaires hostiles» et l'autre se voit reprocher des activités de renseignement.
Source: AFP