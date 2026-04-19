Détroit d'Ormuz: un navire du français CMA CGM «a fait l'objet de tirs de semonce»

Un navire de CMA CGM «a fait l'objet hier (samedi) de tirs de semonce» dans le détroit d'Ormuz et son «équipage est sain et sauf», a indiqué dimanche à l'AFP le groupe français de transport maritime dans une brève déclaration.

L'Organisation maritime internationale (OMI) a de son côté précisé que le navire CMA CGM Everglade avait été «endommagé» samedi, sans plus de précision.

Le président américain Donald Trump avait affirmé plus tôt dimanche, sur son réseau Truth Social, que des tirs iraniens avaient visé un «navire français» ainsi qu'un cargo britannique.

Source: AFP