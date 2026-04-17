Trois pétroliers iraniens ont réussi à franchir le blocus du détroit d'Ormuz

Trois pétroliers iraniens sont sortis mercredi du Golfe par le détroit d'Ormuz avec cinq millions de barils de pétrole brut, les premiers depuis le blocus imposé par les Etats-Unis aux ports iraniens, a indiqué vendredi la société de données maritimes Kpler à l'AFP.

Selon les données de Kpler, le Deep Sea, le Sonia I et le Diona, tous trois sanctionnés par les Etats-Unis, ont franchi ce passage stratégique mercredi, tous en provenance de l'île de Kharg, qui abrite le plus grand terminal pétrolier de l'Iran, par lequel transitent environ 90% de ses exportations de brut, selon une note de la banque américaine JP Morgan.

Les tankers ont respectivement embarqué leurs cargaisons le 2, le 8 et le 9 avril. Le Deep Sea et le Diona transportent chacun deux millions de barils, tandis que le Sonia I en transporte un million, selon Kpler.

Source: AFP