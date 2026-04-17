Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trois pétroliers iraniens ont réussi à franchir le blocus du détroit d'Ormuz
Trois pétroliers iraniens sont sortis mercredi du Golfe par le détroit d'Ormuz avec cinq millions de barils de pétrole brut, les premiers depuis le blocus imposé par les Etats-Unis aux ports iraniens, a indiqué vendredi la société de données maritimes Kpler à l'AFP.
Selon les données de Kpler, le Deep Sea, le Sonia I et le Diona, tous trois sanctionnés par les Etats-Unis, ont franchi ce passage stratégique mercredi, tous en provenance de l'île de Kharg, qui abrite le plus grand terminal pétrolier de l'Iran, par lequel transitent environ 90% de ses exportations de brut, selon une note de la banque américaine JP Morgan.
Les tankers ont respectivement embarqué leurs cargaisons le 2, le 8 et le 9 avril. Le Deep Sea et le Diona transportent chacun deux millions de barils, tandis que le Sonia I en transporte un million, selon Kpler.
Source: AFP
Au moins 13 personnes sont mortes dans des frappes sur Tyr, dans le sud du Liban
Au moins 13 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur Tyr quelques minutes avant l'entrée en vigueur de la trêve jeudi soir, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable de cette municipalité du sud du Liban.
Selon ce responsable qui n'a pas donné son nom, 35 autres personnes ont été blessées et les secouristes fouillent encore les décombres à la recherche de «15 diparus». Les frappes ont visé, quelques minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, à minuit (23h en Suisse), six bâtiments résidentiels qui ont été détruits, selon un correspondant de l'AFP.
Source: AFP
L'armée rapporte des «actes d'agression» d'Israël en violation du cessez-le-feu
L'armée libanaise a accusé vendredi Israël d'avoir commis des «actes d'agression» et des bombardements en violation de la trêve entrée en vigueur à minuit dans le pays, le Hezbollah annonçant de son côté avoir attaqué des soldats israéliens en représailles.
Sur son compte X, l'armée a évoqué «un certain nombre de violations de l'accord, plusieurs actes d'agression israéliens ayant été recensés, sans compter les bombardements sporadiques qui ont touché plusieurs villages». Le mouvement pro-Iranien Hezbollah a pour sa part annoncé avoir, en représailles, «bombardé un rassemblement de soldats israéliens près de la ville de Khiam» dans le sud du Liban.
Source: AFP
Israël affirme que l'opération militaire au Liban n'est pas terminée
L'opération militaire au Liban n'est «pas terminée», a affirmé vendredi le ministre de la Défense israélien Israël Katz, moins de 24 heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu.
«Les manoeuvres sur le terrain au Liban et les frappes contre le Hezbollah ont permis d'atteindre de nombreux objectifs» mais l'opération n'est pas «terminée», a-t-il déclaré au premier jour d'une trêve de 10 jours dans la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
Trêve: le Hezbollah libanais dit avoir «le doigt sur la gâchette»
Le Hezbollah libanais a affirmé vendredi que ses combattants gardaient «le doigt sur la gâchette» en cas de violation par Israël de la trêve de dix jours entrée en vigueur pendant la nuit.
Dans un communiqué, le parti pro-iranien affirme avoir mené au cours de la guerre de 45 jours «2184 opérations militaires» contre Israël et l'armée israélienne en territoire libanais. «Les combattants garderont le doigt sur la gâchette car ils se méfient de la traîtrise de l'ennemi», a ajouté le communiqué.
Source: AFP
Critiquée par Trump, l'Australie dit ne plus avoir été sollicitée
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a assuré vendredi que les Etats-Unis n'avaient formulé «aucune nouvelle demande» d'aide dans la guerre au Moyen-Orient, après que Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'était «pas satisfait de l'Australie».
Le président américain a critiqué ce proche allié en matière de sécurité à plusieurs reprises, lui reprochant de ne pas avoir apporté son aide dans la guerre. Toutefois «Il n'y a pas du tout eu de nouvelle demande» après la dernière saillie de Donald Trump jeudi, a affirmé Anthony Albanese à la presse vendredi.
Source: AFP
Trump dit espérer que le Hezbollah «se comportera bien» pendant le cessez-le-feu avec Israël
Donald Trump a déclaré jeudi espérer que le mouvement islamiste libanais Hezbollah se comporterait «bien» pendant le cessez-le-feu avec Israël, entré en vigueur à minuit heure locale vendredi.
«J'espère que le Hezbollah se comportera bien pendant cette importante période. Ce sera un GRAND moment pour eux s'ils font cela. Assez de tueries. Nous devons enfin avoir la PAIX», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Des tirs nourris dans la banlieue sud de Beyrouth au début du cessez-le-feu
De nombreux coups de feu ont éclaté dans la banlieue sud de Beyrouth au moment où un cessez-le-feu avec Israël est entré en vigueur vendredi à minuit (21h GMT jeudi), selon des journalistes de l'AFP.
Les médias d'Etat ont également fait état de «tirs nourris» accompagnant le début de la trêve de dix jours, annoncée plus tôt, jeudi, par le président américain, Donald Trump. La banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement pro-iranien Hezbollah, a été particulièrement touchée par les frappes israéliennes depuis le 2 mars.
Source: AFP
Le chef de l'ONU appelle «tous les acteurs» à respecter le cessez-le-feu
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, saluant le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, a appelé «tous les acteurs» à le respecter «pleinement», a indiqué jeudi son porte-parole dans un communiqué.
«Le secrétaire général salue l'annonce d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban" ainsi que le rôle des Etats-Unis pour y parvenir, et "espère que ce cessez-le-feu ouvrira la voie à des négociations», a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué.
«Il appelle tous les acteurs à respecter pleinement le cessez-le-feu et à respecter leurs obligations en vertu du droit international», a-t-il ajouté, une formulation qui peut viser Israël et le Liban, mais aussi le Hezbollah.
Source: AFP
Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban entre en vigueur
Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur vendredi matin, après avoir été annoncé par le président américain Donald Trump.
La trêve a débuté à minuit heure locale dans les deux pays (21h GMT jeudi), après un mois et demi de conflit entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah. Ce dernier a rejoint début mars la guerre au Moyen-Orient en lançant des roquettes contre le territoire israélien, en solidarité avec l'Iran attaqué par les Etats-Unis et Israël.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce frapper des lanceurs de roquettes du Hezbollah au Liban après des tirs sur Israël
L'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié de l'Iran, ont échangé de nouveaux tirs transfrontaliers jeudi soir peu avant l'entrée en vigueur d'une trêve entre le Liban et Israël, où les secours ont fait état de deux blessés. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des lanceurs de roquettes du Hezbollah après des tirs sur Israël, à peine plus d'une heure avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
«L'armée frappe actuellement des lanceurs à partir desquels le Hezbollah a tiré des roquettes vers le nord d'Israël il y a peu de temps», indique un communiqué militaire publié à 22h56 (19h56 GMT). Deux personnes ont été blessées dont une grièvement à la suite de tirs de roquettes dans le nord d'Israël, l'un à Carmiel et l'autre à Nahariya, selon le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient convenus d'un cessez-le-feu de dix jours à partir de 21h00 GMT. Les deux dirigeants ont confirmé avoir accepté cette trêve temporaire après plus d'un mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le Hezbollah, dont Israël exige le désarmement.
Source: AFP
Le Liban s'engage à empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël
Le Liban s'engage à prendre des «mesures concrètes» pour empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël dans le cadre du cessez-le-feu entre les deux pays qui doit entrer en vigueur dans quelques heures, a indiqué le département d'Etat américain dans un communiqué.
«A compter du 16 avril 2026, à 17h00, et avec le soutien de la communauté internationale, le gouvernement libanais prendra des mesures concrètes pour empêcher le Hezbollah et tous les autres groupes armés non-étatiques rebelles présents sur le territoire libanais de mener des attaques, des opérations ou des activités hostiles contre des cibles israéliennes», selon le texte qui ajoute qu'Israël de son côté «se réserve le droit de prendre, à tout moment, toutes les mesures nécessaires en légitime défense».
Source: AFP
L'armée libanaise demande aux habitants de reporter leur retour dans le sud jusqu'au cessez-le-feu avec Israël
L'armée libanaise a exhorté jeudi les habitants à ne pas retourner dans les villages et localités du sud du pays avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec Israël à minuit heure locale (21h00 GMT), mettant en garde contre toute approche des forces israéliennes présentes dans la zone.
Dans un communiqué, le commandement de l'armée a également appelé les habitants à respecter les consignes des militaires libanais déployés dans le sud, où les troupes israéliennes ont pénétré au-delà de la frontière, et à se méfier des munitions non explosées et des «objets suspects».
Source: AFP