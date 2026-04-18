Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale. Entre-temps, l'Iran a annoncé refermé le détroit.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
«Laissez-moi faire demi-tour»: L'appel désespéré d'un capitaine de pétrolier
Un enregistrement audio diffusé sur les réseaux sociaux révèle comment un capitaine de tanker a supplié, samedi, les autorités iraniennes de pouvoir faire demi-tour dans le détroit d’Ormuz. Après une brève accalmie, les autorités iraniennes ont de nouveau fermé cette voie maritime stratégique, avertissant que tout navire s’en approchant serait pris pour cible.
Dans cet échange radio entre le capitaine indien et la marine iranienne, le marin semble craindre pour sa vie. «Ici le navire à moteur Sanmar Herald», annonce-t-il d’abord. «Vous m’avez autorisé à partir, mon nom figure en deuxième position sur votre liste. Ils tirent maintenant. Je fais demi-tour.»
Des sites de suivi maritime montrent que le tanker tentait de quitter le golfe Persique via le détroit d’Ormuz. Après cette confrontation, le navire a rebroussé chemin et a finalement pu quitter la zone.
La marine des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré: «Nous avertissons qu’aucun navire, quelle que soit sa nature, ne doit quitter sa position dans le golfe Persique et le golfe d’Oman.» Elle ajoute: «Toute tentative de s’approcher du détroit d’Ormuz sera considérée comme une coopération avec l’ennemi, et le navire concerné sera pris pour cible.»
Un navire de croisière suisse traverse le détroit d'Ormuz
Plusieurs navires de croisière, bloqués dans le golfe Persique, ont franchi avec succès le détroit d'Ormuz et font route vers l'Europe. Après les Mein Schiff 4 et Mein Schiff 5 de TUI Cruises, le MSC Euribia, exploité par la compagnie maritime suisse MSC, a également réussi à passer.
Au départ, des passagers se trouvaient à bord des navires, mais ils ont ensuite été évacués. Seuls de petits équipages restèrent à bord lors de la traversée du détroit d'Ormuz.
On ignore si MSC et TUI Cruises ont versé des frais aux autorités iraniennes pour le passage. Selon MSC, le transit s'est effectué en étroite coordination avec les autorités compétentes. Des informations indiquent que le Mein Schiff 4 de TUI Cruises avait auparavant fait l'objet de menaces de la part des Gardiens de la révolution iraniens.
Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est complètement paralysé.
Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz semble à nouveau complètement paralysé. Selon l’agence Bloomberg, la circulation des navires a quasiment cessé dimanche matin.
La veille, l’Iran est revenu sur sa décision de rouvrir cette voie stratégique et a tiré sur des navires tentant de franchir la zone. Téhéran a averti que le passage resterait interdit tant que les Etats-Unis maintiendraient leur propre blocus sur les navires quittant des ports iraniens.
D’après l’agence semi-officielle Mehr News Agency, les forces armées iraniennes décideront désormais au cas par cas quels navires peuvent circuler ou pas. Les capitaines sont contraints d’attendre leurs instructions.
Dans une allocution télévisée, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé qu'il était «impossible pour les autres de traverser le détroit d’Ormuz si nous-mêmes en sommes empêchés.»
«Pour qui se prend-il?» Le président iranien tire à boulets rouges sur Trump
Le président iranien Massoud Pezeshkian a vivement attaqué son homologue américain Donald Trump lors d’un entretien accordé à l’agence de presse iranienne ISNA, financée par des fonds gouvernementaux.
Lors d'une visite au ministère iranien des Sports, Massoud Pezeshkian a notamment dénoncé la position de Washington sur le nucléaire iranien. «Trump affirme que l’Iran n’a pas le droit d’exercer ses droits nucléaires, mais il ne répond pas à une question simple: de quel crime parle-t-il? Pour qui se prend-il pour nier les droits légitimes d’une nation?»
Le président iranien a qualifié les WEtats-Unis d’«ennemi sanguinaire et brutal». Selon lui, la stratégie de Téhéran est claire: «Nous devons gérer la situation de manière à ne pas apparaître comme des bellicistes. Nous ne faisons que nous défendre.» Des propos qui vont dans le sens de l'analyse du spécialiste en géopolitique Klemens Fischer, lequel estimait samedi que l’Iran cherche à attribuer à Washington le rôle du «méchant».
L'Iran prévient qu'un accord est encore loin
L'Iran a prévenu qu'un accord de paix était encore lointain avec les Etats-Unis, à trois jours de l'expiration d'un cessez-le-feu entre les belligérants et alors que le stratégique détroit d'Ormuz reste verrouillé dimanche.
«Nous sommes encore loin d'avoir bouclé le débat», a déclaré le puissant président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf: «nous avons fait des progrès dans les négociations, mais il subsiste de nombreuses divergences et certains points fondamentaux restent en suspens».
Le responsable avait participé à des pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance, qui s'étaient conclus le 12 avril par un échec.
Lors de cette rencontre, à un niveau sans précédent entre les deux pays depuis la Révolution islamique de 1979, «nous avons souligné que nous n'avons absolument aucune confiance dans les Etats-Unis», a dit Mohammad Bagher Ghalibaf, qui les a exhortés à «renoncer à l'unilatéralisme et à l'esprit d'imposition dans leur approche du dialogue».
La défiance envers Washington est forte à Téhéran, cible de frappes israélo-américaines en juin 2025 puis du 28 février au 8 avril, au moment où les deux parties étaient engagées dans une série de discussions.
Source: AFP
Un soldat israélien tué dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche la mort «au combat» d'un de ses soldats dans le sud du Liban. Il s'agit du deuxième depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi.
Le sergent de première classe Lidor Porat «est tombé au combat dans le sud du Liban», a annoncé l'armée dans un communiqué, ajoutant que neuf autres militaires avaient été blessés au cours du même incident, dont un grièvement.
Source: AFP
Kamala Harris accuse Netanyahu d'avoir entraîné Trump dans la guerre
L'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris accuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'avoir entraîné Trump dans la guerre contre l'Iran, contre la volonté du peuple américain. Lors d'un événement du parti démocrate à Detroit, Kamala Harris a déclaré que Trump «s'est engagé dans une guerre où il a été entraîné par Bibi Netanyahu». Ce conflit, a-t-elle affirmé, n'est ni dans l'intérêt ni conforme à la volonté du peuple américain.
Netanyahu rejette catégoriquement cette version des faits. Il a qualifié à plusieurs reprises ces allégations de «fausses informations». Il souligne également que la décision d'intervenir militairement avait été prise exclusivement par les Etats-Unis.
Israël démolirait des bâtiments dans le sud du Liban
L'agence de presse officielle libanaise a indiqué que l'armée israélienne avait de nouveau procédé samedi à des démolitions à Bint Jbeil, localité du sud du Liban, où est en vigueur un cessez-le-feu.
«L'ennemi israélien répète ses opérations de dynamitage de maisons dans la ville de Bint Jbeil», a indiqué l'ANI, faisant également état de démolitions dans d'autres localités frontalières où des troupes israéliennes sont présentes.
Bint Jbeil, située à environ cinq kilomètres au nord de la frontière israélienne, a été le théâtre de violents combats entre les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah pro-iranien pendant plusieurs jours avant l'entrée en vigueur de la trêve vendredi.
Source: AFP
Un influent général iranien en visite en Irak
Le général Esmaïl Qaani, un haut responsable militaire iranien, s'est rendu samedi à Bagdad pour rencontrer des responsables politiques et des groupes armés pro-iraniens, a indiqué à l'AFP un haut responsable irakien.
Le cessez-le-feu temporaire dans la guerre opposant l'Iran à Israël et aux Etats-Unis, en vigueur depuis le 8 avril, et la situation politique en Irak, en attente d'un Premier ministre, sont au programme de sa visite, selon cette source.
Il s'agirait du premier voyage à l'étranger de M. Qaani, chef de la force Al-Qods, la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, depuis l'entrée en vigueur de la trêve.
Source: AFP
Le chef du Hezbollah promet de riposter aux attaques d'Israël
Le chef du mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, Naïm Qassem, a promis samedi de riposter aux attaques d'Israël au Liban, où une trêve est officiellement en vigueur.
«Un cessez-le-feu signifie une cessation complète de toutes les hostilités. Comme nous ne faisons pas confiance à cet ennemi, les combattants de la résistance resteront sur le terrain, le doigt sur la gâchette, et ils répondront aux violations», a déclaré Naïm Qassem d'après un communiqué lu à la télévision, affirmant qu'une trêve ne pouvait être «unilatérale».
Samedi, l'armée israélienne a annoncé avoir établi une «ligne jaune» de démarcation dans le sud du Liban, comme à Gaza, et avoir «éliminé une cellule terroriste» opérant à proximité de ses troupes.
Source: AFP
L’armée américaine envisage d’intercepter des navires liés à l’Iran
Après une brève accalmie, l’Iran a de nouveau resserré son emprise sur le détroit d’Ormuz. Samedi, plusieurs navires marchands y ont été attaqués, ravivant les tensions dans cette zone stratégique pour le trafic maritime mondial.
En réaction, les Etats-Unis envisagent de durcir leur posture. Selon le «Wall Street Journal», citant des responsables américains, l’armée américaine pourrait, dans les prochains jours, procéder à l’arraisonnement de pétroliers liés à l’Iran et à la saisie de navires commerciaux en eaux internationales.
Toujours selon le quotidien, cette décision s’inscrit dans la volonté de l’administration de renforcer la pression économique sur Téhéran. L’objectif serait de contraindre l’Iran à rouvrir le détroit d’Ormuz et à faire des concessions sur son programme nucléaire, au cœur des discussions entre Washington et Téhéran.
L'armée israélienne dit avoir «éliminé une cellule terroriste» dans le sud du Liban
L'armée israélienne a déclaré samedi que son aviation avait «éliminé» une «cellule terroriste» qui opérait à proximité de ses troupes dans le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah.
L'armée a éliminé «une cellule terroriste opérant à proximité de soldats (...) dans la zone de défense avancée destinée à prévenir des menaces imminentes contre les communautés du nord d'Israël», a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans préciser le nombre de personnes tuées.
Source: AFP