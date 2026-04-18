«Laissez-moi faire demi-tour»: L'appel désespéré d'un capitaine de pétrolier

Un enregistrement audio diffusé sur les réseaux sociaux révèle comment un capitaine de tanker a supplié, samedi, les autorités iraniennes de pouvoir faire demi-tour dans le détroit d’Ormuz. Après une brève accalmie, les autorités iraniennes ont de nouveau fermé cette voie maritime stratégique, avertissant que tout navire s’en approchant serait pris pour cible.

Dans cet échange radio entre le capitaine indien et la marine iranienne, le marin semble craindre pour sa vie. «Ici le navire à moteur Sanmar Herald», annonce-t-il d’abord. «Vous m’avez autorisé à partir, mon nom figure en deuxième position sur votre liste. Ils tirent maintenant. Je fais demi-tour.»

Des sites de suivi maritime montrent que le tanker tentait de quitter le golfe Persique via le détroit d’Ormuz. Après cette confrontation, le navire a rebroussé chemin et a finalement pu quitter la zone.

La marine des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré: «Nous avertissons qu’aucun navire, quelle que soit sa nature, ne doit quitter sa position dans le golfe Persique et le golfe d’Oman.» Elle ajoute: «Toute tentative de s’approcher du détroit d’Ormuz sera considérée comme une coopération avec l’ennemi, et le navire concerné sera pris pour cible.»