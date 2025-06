1/8 L'opération Midnight Hammer a été menée dans le plus grand secret. Photo: AFP

Johannes Hillig

On ne sait pas encore à quel point l'attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes a été dévastatrice. Mais l'armée américaine a montré de quoi elle était capable avec l'opération Midnight Hammer (en français: marteau ou coup de minuit).

Dans la nuit de samedi à dimanche, sept bombardiers furtifs de type B-2, avec deux pilotes à bord, ont décollé du Missouri, accompagnés de jets F-22 et de plusieurs avions ravitailleurs. S’en est suivie une mission marathon de 37 heures au total.

Lorsque les pilotes sont rentrés en Amérique, leurs proches étaient présents. «J'avais la chair de poule. Il y avait beaucoup de drapeaux et de larmes», a déclaré jeudi le chef d'état-major américain Dan Caine. Il a ajouté qu'il était très fier.

«Le médecin de bord avait autorisé la prise d'amphétamines».

Mais comment les pilotes ont-ils pu rester éveillés aussi longtemps? Comment un tel vol marathon est-il possible? Il n'y a pas d'autres détails sur l'opération en cours.

Melvin G. Deaile sait toutefois ce que les pilotes ont enduré. Il a lui-même participé à une mission avec des bombardiers furtifs de type B-2. Il a piloté une attaque en Afghanistan en 2001, mission qui avait duré 44 heures.

Pour tenir le coup, lui et ses collègues ont reçu de l'aide sous forme de pilules. «Le médecin de bord avait autorisé la prise d'amphétamines, appelées pilules Go», explique le colonel de l'Air Force à la retraite à CNN. Deaile ignore si cette pratique est encore en vigueur aujourd’hui.

De la place pour une couchette

Le fait que dormir soit un problème n'a toutefois pas changé jusqu'à aujourd'hui. «Bien sûr, tous ceux qui partent au combat ont un certain degré d'anxiété, mais à un moment donné, tout le monde finit par dormir un peu, simplement parce que le corps en a besoin». De fait, les bombardiers américains disposent d'un espace de sommeil. Peu confortable, il y a toutefois de la place pour s'allonger sur une chaise longue ou une natte, comme le rapporte le «New York Times».

Ils urinent dans des «piddle packs»

En outre, il y a des toilettes derrière les sièges. C'est important, car les pilotes doivent boire beaucoup pendant leurs longs vols. Les longs vols peuvent rapidement entraîner une déshydratation. Deaile estime que lui et l'autre pilote ont bu environ une bouteille d'eau par heure. Les toilettes à bord n'étaient toutefois pas utilisées pour les petites pauses pipi. Ils urinaient dans des «piddle packs», de petits sacs remplis de litière pour chat.

Deaile et l'autre pilote se sont amusés à calculer la quantité et le poids des sacs d'urine. «C'est le genre de choses que l'on fait quand on a 44 heures de mission devant soi, non ?» dit le colonel à la retraite.

Ils avaient également de la nourriture à bord et la possibilité de la faire chauffer. Mais Deaile ne se souvient pas d'avoir beaucoup mangé. Il n'a pratiquement pas bougé et n'a donc pas brûlé beaucoup d'énergie. C'est sans doute pour cela qu'il n'avait pas très faim, dit-il.