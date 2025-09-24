Des diatribes de Donald Trump au défi lancé par Emmanuel Macron en passant par la proposition du Chili: il s'est passé beaucoup de choses mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Voici le résumé de la journée.

Trump s'est vanté d'avoir résolu «sept guerres», confondant parfois les belligérants. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

1 Trump – De la vantardise, du climatoscepticisme et une surprise

Trump met fin à de fausses guerre

Dans un silence presque complet, Donald a assuré qu'il méritait un prix Nobel pour avoir mis fin à «sept guerres». Celui-ci s'est fendu d'une liste hétéroclite de conflits pour certains déjà anciens. Il s'est ainsi vanté d'avoir mis fin à la (fausse) «guerre entre l'Arménie et le Cambodge», confondant les conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les hostilités entre la Thaïlande et de le Cambodge.

L'ONU en prend pour son grade après un incident

Et le président américain de s'en prendre directement à l'ONU «Quel est le but des Nations unies?» Le président américain a reproché à l'ONU de ne pas l'avoir aidé dans ses entreprises de médiation. «Les deux choses que j'ai eues des Nations unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant», a-t-il ironisé, en référence à des problèmes techniques lors de son arrivée. Cela n'a guère fait sourire la Maison Blanche, qui a appelé à «renvoyer immédiatement» toute personne susceptible d'avoir provoqué l'arrêt intempestif de cet escalier mécanique.

Diatribe climato-sceptique

Donald Trump a aussi attaqué les pays européens pour leurs politiques de soutien aux énergies renouvelables, affirmant que le changement climatique était la «plus grande arnaque» jamais vue.

Condamnation de la reconnaissance de la Palestine

Passant assez rapidement sur les conflits qui ensanglantent la planète, il a déclaré que la reconnaissance d'un Etat de Palestine constituerait une «récompense» pour les «atrocités» commises par le Hamas, après que la France s'est ajoutée à quelque 150 pays s'inscrivant déjà dans ce mouvement historique.

Revirement suprise sur l'Ukraine

Mais c'est sur l'Ukraine que l'imprévisible président a pris tout le monde de court, après avoir reproché à l'Inde et à la Chine d'être «les premiers soutiens financiers» de la machine de guerre russe en Ukraine. A l'issue d'une rencontre avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, il a estimé que Kiev pourrait «regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin» face à la Russie.

Il a aussi jugé que les pays de l'Otan devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.

2 Macron – Mise en garde, défi à Trump et rencontre cruciale

Un défi lancé à Donald Trump

Le président français a mis mardi Donald Trump au défi de stopper la guerre à Gaza s'il veut décrocher le prix Nobel de la paix, avant un échange à l'ONU qui a permis aux deux dirigeants d'afficher leurs désaccords sur la Palestine mais aussi quelques convergences.

«Il y en a un qui peut faire quelque chose, c'est le président américain», a reconnu le chef de l'Etat français dans un entretien à la chaîne française BFMTV depuis New York, au lendemain de sa reconnaissance d'un Etat palestinien. Il l'a exhorté à «faire pression sur le gouvernement d'Israël», soulignant que les Etats-Unis lui livraient des «armes qui permettent de mener la guerre à Gaza», contrairement à la France.

«Je vois un président américain qui est mobilisé, qui l'a redit ce matin à la tribune (des Nations unies): 'Je veux la paix. J'ai réglé sept conflits'. Qui veut le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez ce conflit», a lancé Emmanuel Macron.

Mise en garde et éloge du multilatéralisme

Emmanuel Macron a également mis en garde, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, contre «le risque de voir la loi du plus fort l'emporter» et «l'égoïsme de quelques-uns l'emporter». Après les nouveaux coups de boutoir de Donald Trump à l'ONU, le président français a défendu à New York un «multilatéralisme efficace».

«Nous vivons un moment paradoxal où nous avons besoin plus que jamais de restaurer l'esprit de coopération qui a prévalu il y a 80 ans», lors de la naissance de l'organisation mondiale, a-t-il relevé. «Et où, pour autant, nous sommes en train de nous diviser et où, il faut bien le dire, les divisions au sommet de l'ordre mondial, la fracturation du monde nous freinent dans notre capacité collective à régler les grands conflits du moment ou à relever les défis qui supposent de nous entendre».

Rencontre avec le président iranien

Le chef d'Etat français a enfin annoncé qu'il rencontrerait mercredi le président iranien, Massoud Pezeshkian, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, pour évoquer le dossier épineux du nucléaire iranien. «Les prochaines heures seront déterminantes. Soit l'Iran fait un geste, se réengage dans un chemin de paix et de responsabilité», «soit les sanctions devront s'appliquer», a prévenu le président français

Chili – Une proposition au poste de secrétaire général de l'ONU

Le Chili proposera son ancienne présidente Michelle Bachelet au poste de secrétaire générale des Nations unies pour succéder au Portugais Antonio Guterres, a annoncé mardi le président Gabriel Boric. «Bachelet n'est pas seulement une figure largement connue et respectée sur la scène mondiale», a-t-il déclaré aux côtés de l'ancienne présidente devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Militante du Parti socialiste chilien, Michelle Bachelet avait en mars dernier évoqué une possible candidature. Antonio Guterres, 75 ans, achèvera son deuxième mandat le 31 décembre 2026. Depuis sa fondation en 1945, l'ONU n'a jamais eu de femme à sa tête et seulement un Latino-Américain, le Péruvien Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 et 1991.