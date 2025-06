La fondation humanitaire de Washington à Gaza «est un échec»

Des Palestiniens déplacés reçoivent des colis d'aide humanitaire d'une fondation soutenue par les Etats-Unis à Rafah. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le travail de la fondation GHF, soutenue par Israël et les Etats-Unis et qui distribue de la nourriture à Gaza dans des conditions souvent chaotiques, «est un échec» du point de vue humanitaire, a dénoncé l'ONU vendredi.

«Je pense qu'il est juste de dire que c'est un échec du point de vue des principes humanitaires. Ils ne font pas ce qu'une opération humanitaire devrait faire, à savoir fournir une aide aux personnes là où elles se trouvent», a déclaré Jens Laerke, porte-parole de l'agence de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU (OCHA) à Genève.

La distribution de nourriture et de produits de base dans la bande de Gaza, soumise à un blocus par Israël et ravagée par plus de 20 mois de guerre, est devenue de plus en plus difficile et périlleuse dans le territoire palestinien, menacé de famine selon l'ONU.

Les agences de l'ONU et les principales ONG notamment internationales qui travaillent dans la bande de Gaza refusent de collaborer avec la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation créée récemment de toute pièce et au fonctionnement opaque. Elles estiment notamment que la GHF militarise l'aide et ne la distribue pas équitablement sur le territoire palestinien, entre autres reproches.

Depuis le 26 mai, quand elle a commencé ses opérations sur le terrain et à la date de jeudi, GHF affirme avoir distribué 18,6 millions de repas. Des dizaines de Palestiniens ont été tués non loin des sites de distribution de la fondation. Ainsi, début juin près d'une trentaine de personnes ont été tuées par les tirs de soldats israéliens, selon la Défense civile de Gaza.

Israël a parlé de tirs de semonce. Jens Laerke a redit que l'ONU était prête à reprendre ses opérations d'aide humanitaire à grande échelle dès qu'Israël permettrait de nouveau le passage d'un nombre suffisant de camions d'aide.