Le recours à la peine capitale dans le monde connaît une «augmentation alarmante», a alerté lundi l’ONU. La situation est particulièrement préoccupante en Iran, en Arabie saoudite et aux Etats-Unis.

AFP Agence France-Presse

Le recours à la peine capitale dans le monde connaît une «augmentation alarmante», a alerté lundi le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, manifestant sa préoccupation face à la situation en Iran, en Arabie Saoudite ou aux Etats-Unis notamment.

En Iran, où au moins 1500 personnes auraient été exécutées en 2025, selon Volker Türk, «l'ampleur et le rythme des exécutions évoquent un recours systématique à la peine capitale comme outil d'intimidation de l'Etat», a déclaré le Haut-Commissaire dans un communiqué publié à Genève.