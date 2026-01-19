AFP Agence France-Presse
Le recours à la peine capitale dans le monde connaît une «augmentation alarmante», a alerté lundi le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, manifestant sa préoccupation face à la situation en Iran, en Arabie Saoudite ou aux Etats-Unis notamment.
En Iran, où au moins 1500 personnes auraient été exécutées en 2025, selon Volker Türk, «l'ampleur et le rythme des exécutions évoquent un recours systématique à la peine capitale comme outil d'intimidation de l'Etat», a déclaré le Haut-Commissaire dans un communiqué publié à Genève.
