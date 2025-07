La Russie se dit prête à négocier avec l'Ukraine

La Chine fustige l'impact des sanctions européennes liées à la guerre en Ukraine

La Chine a dénoncé lundi la nouvelle salve de sanctions européennes liées à la guerre en Ukraine, qui visent notamment des entités chinois, dénonçant un «impact négatif grave» sur la relation entre la Chine et l'Union européenne.

Ces actions «sont contraires à l'esprit de consensus établi entre les dirigeants chinois et européens, et causent un impact négatif grave sur les relations économiques, commerciales et la coopération financière entre la Chine et l'Union européenne», a déclaré un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Source: AFP