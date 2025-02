Novartis supprime la page «diversité» de son site américain, suite à l'offensive de Donald Trump. Le groupe pharmaceutique maintient cependant son engagement pour l'égalité des chances et la diversité sur ses autres sites web.

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe pharmaceutique Novartis a supprimé la page «diversité» de son site internet américain consacré aux carrières, a constaté le journal «Neue Zürcher Zeitung» dans son édition de samedi. Cela après l'offensive lancée par le président américain Donald Trump sur le sujet.

La page est cependant encore visible sur le site international de Novartis et sur la page suisse consacrée aux carrières. «Nous aspirons à un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif qui permette à tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices d'être authentiques», affirme ainsi la multinationale.

Fin de la diversité

Interrogé par le journal zurichois, le laboratoire bâlois a souligné mettre continuellement à jour ses pages internet «pour s'assurer qu'elles reflètent correctement le travail, la culture et les valeurs de Novartis». La multinationale helvétique a assuré que son engagement en faveur des programmes d'égalité des chances se poursuivrait sans changement.

Après Disney, McDonald's, Ford, Meta et de nombreuses autres grandes entreprises américaines, Alphabet, maison mère de Google, a mis fin mercredi à ses programmes conçus pour favoriser la diversité dans les recrutements, s'alignant ainsi avec la politique du nouveau locataire de la Maison-Blanche.