Lula a rencontré Donald Trump ce dimanche en marge du sommet de l’Asean à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne. Photo: AFP

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré lundi entrevoir d'ici les prochains jours un accord commercial Brésil-Etats-Unis, qui pourrait alléger les droits de douane américains imposés sur fond de tensions bilatérales. «Je suis convaincu que d'ici quelques jours, nous trouverons une solution définitive entre les Etats-Unis et le Brésil, afin que la vie continue d'être belle et joyeuse», a déclaré Lula à la presse à Kuala Lumpur.

Le président brésilien avait rencontré dimanche son homologue américain Donald Trump en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), organisé dans la capitale malaisienne. Au cours de l'entretien, Lula a exhorté Donald Trump à lever les droits de douane de 50% imposés par Washington sur les produits brésiliens, a indiqué le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira.

Une «chasse aux sorcières»

«La rencontre que j'ai eue avec le président Trump s'est étonnamment bien passée. S'il ne tenait qu'à lui et à moi, un accord serait conclu», a indiqué lundi Lula. Donald Trump a infligé des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens et a notamment visé par des sanctions économiques le magistrat Alexandre de Moraes et sa femme.

Le président américain l'accuse d'orchestrer «une chasse aux sorcières» en raison de la condamnation au Brésil de l'ex-président Jair Bolsonaro, ami personnel de Donald Trump, à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat en septembre. Mais les relations entre les dirigeants américain et brésilien ont commencé à se détendre lorsque les dirigeants se sont brièvement rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre.

Interrogé dimanche sur le fait de savoir si la question de Jair Bolsonaro avait été évoquée lors des discussions avec Lula, Donald Trump a répondu: «Ce ne sont pas vos affaires».»Nous devrions arriver à trouver de bons accords pour nos deux pays», avait toutefois assuré Donald Trump à son homologue. «Je pense que nous finirons par avoir une très bonne relation», avait-il souligné.