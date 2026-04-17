Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran dément avoir accepté le transfert de son uranium enrichi
L'Iran a nié vendredi avoir accepté le transfert de ses stocks d'uranium enrichi, au lendemain de déclarations de Donald Trump sur ce sujet qui se trouve au coeur des contentieux entre les deux pays ennemis.
«L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout comme le sol iranien est sacré à nos yeux, cette question revêt une grande importance pour nous», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, cité par la télévision d'Etat.
«Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire», avait déclaré jeudi le président américain, en référence aux stocks d'uranium hautement enrichi en possession de l'Iran, avant de réaffirmer vendredi qu'il ne restait pas de «points de blocage» pour conclure un accord.
Source: AFP
Trump assure qu'il n'y a pas de «points de blocage» pour un accord avec l'Iran
Donald Trump a assuré vendredi auprès de l'AFP qu'il n'y avait pas de «points de blocage» pour conclure un accord de paix avec l'Iran, ajoutant que ce dernier était «très proche».
µNous sommes très proches d'obtenir un accord», a dit Donald Trump, joint par téléphone. A la question de savoir s'il restait des désaccords entre les deux pays, le président américain a répondu: «pas de points de blocage.»
Ces commentaires interviennent après une série de publications par le républicain sur son réseau Truth Social vendredi, dans lesquelles il s'est réjoui de l'annonce iranienne de la réouverture du détroit d'Ormuz et de la fin du programme nucléaire iranien.
«Le détroit va être ouvert, ils sont déjà ouverts. Et les choses vont très bien», a-t-il continué depuis Las Vegas lors d'une courte interview. Interrogé sur pourquoi il n'avait pas encore annoncé d'accord après ces messages optimistes, Donald Trump a répondu qu'il souhaitait un accord écrit. «Je veux que ce soit mis par écrit», a-t-il dit.
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran a accepté de «ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz»
Donald Trump a affirmé vendredi que l'Iran avait accepté de «ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz», après s'être félicité de la réouverture annoncée par Téhéran de cette voie maritime cruciale pour la durée du cessez-le-feu au Moyen-Orient.
«Ce ne sera plus utilisé comme arme contre le monde!», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Proposition de l'OTAN rejetée
Donald Trump s'est félicité vendredi de l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz et en a profité pour brocarder à nouveau ses alliés de l'OTAN, disant rejeter leur proposition d'aider sur ce sujet.
«Maintenant que la situation sur le détroit d'Ormuz est terminée, j'ai reçu un appel de l'Otan demandant si nous avions besoin d'aide. JE LEUR AI DIT DE GARDER LEURS DISTANCES A MOINS QU'ILS NE VEUILLENT REMPLIR LEURS NAVIRES DE PETROLE. Ils ont été inutiles quand on avait besoin d'eux, un TIGRE DE PAPIER!», a asséné le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Le président libanais affirme que son pays n'est plus «le théâtre des guerres de qui que ce soit»
Le président libanais Joseph Aoun a affirmé vendredi que son pays n'était plus «le théâtre des guerres de qui que ce soit», après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hezbollah.
«Nous sommes confiants dans le fait que nous sauverons le Liban, (...) nous avons repris le Liban et le pouvoir de décision du Liban pour la première fois depuis près d'un demi-siècle», a déclaré Joseph Aoun dans son premier discours à la nation depuis la trêve, ajoutant qu'µaujourd'hui, nous négocions pour nous-mêmes, (...) nous ne sommes plus un pion dans le jeu de quiconque, ni le théâtre des guerres de qui que ce soit, et nous ne le serons plus jamais».
Source: AFP
Le Liban travaille à «un accord permanent» après le cessez-le-feu avec Israël
Le Liban travaille à «un accord permanent» avec Israël après le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi, a affirmé son président, niant que des discussions directes avec son voisin constituent un «signe de faiblesse».
«Nous nous retrouvons dans une nouvelle phase», a déclaré Joseph Aoun dans son premier discours à la nation depuis la trêve: «une phase de transition (...) pour travailler à un accord permanent qui sauvegarde les droits de notre peuple, l'unité de notre pays et la souveraineté de notre nation».
Ces pourparlers directs, alors que le Liban est en état de guerre avec Israël depuis 1948, ne sont «pas un signe de faiblesse ou une concession», a ajouté le chef de l'Etat, promettant de ne pas «céder un iota du territoire national».
Source: AFP
Le Liban déplore près de 2300 morts
Près de 2300 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes sur le Liban, entre le début de la guerre le 2 mars et le cessez-le-feu jeudi soir. C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministère libanais de la Santé.
Selon ce bilan encore provisoire, 2294 personnes ont été tuées, dont 274 femmes, 177 enfants et 100 personnels de santé et secouristes. Les frappes ont fait 7544 blessés, a ajouté le ministère, selon lequel le bilan définitif sera annoncé après la fin des opérations de déblaiement des décombres et des tests ADN.
Source: ATS
Levée en Israël de toutes les restrictions liées à la guerre
L'armée israélienne a annoncé vendredi la levée dans l'ensemble du pays de toutes les restrictions liées à la guerre. Cette déclaration intervient au premier jour d'une trêve avec le Liban, après un mois et demi de conflit avec le mouvement chiite libanais Hezbollah, allié de Téhéran.
La quasi-totalité des restrictions aux activités économiques et éducatives notamment avaient été levées dans la plupart du pays à la suite du cessez-le-feu avec l'Iran entré en vigueur le 8 avril, à l'exception du nord du fait de la poursuite des opérations militaires sur ce front.
Selon les consignes de la défense passive, l'ensemble du pays est passé à 15h (heure suisse) «à un niveau d'activité complet, sans aucune restriction, à l'exception de la zone de front, où une limitation des rassemblements à 1000 personnes maximum sera en vigueur» jusqu'à 19h00 (heure suisse) samedi, moment à partir duquel cette dernière restriction «sera également levée», indique un communiqué militaire.
Source: ATS
Trump affirme que l'Iran retire toutes ses mines du détroit d'Ormuz
Donald Trump a affirmé vendredi que l'Iran retirait toutes ses mines marines du détroit d'Ormuz avec l'appui des Etats-Unis, sans toutefois fournir de détails.
«L'Iran, avec l'aide des Etats-Unis, a retiré, ou est en train de retirer toutes les mines marines! Merci!», a déclaré le président américain dans un court message sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Trump interdit à Israël de bombarder le Liban
Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis ont interdit à Israël de bombarder le Liban après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. «Israël ne bombardera plus le Liban. Ils ont INTERDICTION de le faire de la part des Etats-Unis. Ça suffit!!!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Netanyahu déclare qu'Israël n'a «pas encore fini le travail» contre le Hezbollah
Israël n'a «pas encore fini le travail» contre le Hezbollah et son objectif d'un démantèlement du mouvement islamiste libanais «ne sera pas atteint demain», a mis en garde vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au premier jour d'une trêve d'une décade avec le Liban.
La guerre contre le mouvement chiite allié de Téhéran, qui a repris le 2 mars, a permis de repousser les «deux menaces venant du Liban», a affirmé Netanyahu dans un message vidéo: une «menace proche» d'«infiltration de milliers de terroristes sur notre territoire» et de «tirs de missiles antichars sur nos localités», et une «menace lointaine», celle des «missiles et roquettes destinés à détruire les villes d'Israël».
«Le Hezbollah d'aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même (...) mais je le dis honnêtement: nous n'avons pas encore fini le travail», a-t-il néanmoins ajouté à l'attention des Israéliens, et l'objectif du «démantèlement du Hezbollah (...) je vous le répète en toute franchise (...) ne sera pas atteint demain».
Source: AFP
Tout accord sur le nucléaire avec l'Iran n'inclura pas d'argent, affirme Trump
Aucune somme d'argent «ne sera échangée de quelconque manière» entre les Etats-Unis et l'Iran dans l'éventualité d'un accord sur le nucléaire iranien, a affirmé vendredi Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.
Le média américain Axios avait rapporté plus tôt que les Etats-Unis envisageaient de dégeler 20 milliards de dollars de fonds iraniens en échange des stocks d'uranium enrichi détenus par l'Iran.
Source: AFP
Le blocus américain sur les ports iraniens restera en vigueur jusqu'à un accord, annonce Trump
Le blocus mis en place par les Etats-Unis sur les ports iraniens restera en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu avec l'Iran, a annoncé vendredi Donald Trump, peu après avoir salué l'annonce par Téhéran de l'ouverture totale du détroit d'Ormuz.
«Le détroit d'Ormuz est complètement ouvert (...) mais le blocus naval demeurera totalement en vigueur en ce qui concerne l'Iran seulement, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit achevée à 100%», a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social dans un message entièrement en majuscules, ajoutant que «le processus devrait aller très rapidement».
Source: AFP
Téhéran annonce que le détroit d'Ormuz est «entièrement ouvert»
Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré vendredi complètement «ouvert» le très stratégique détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce des hydrocarbures dans le monde, tant que durera la trêve au Moyen-Orient.
«Le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu», a écrit sur X Abbas Araghchi.
Il n'a pas précisé s'il faisait référence à la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, entrée en vigueur jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou au cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran qui prend en théorie fin le 22 avril.
Quelques minutes plus tard, Donald Trump a réagi à cette annonce. «L'Iran vient d'annonce que le détroit d'Iran (sic) est entièrement ouvert et prêt à la navigation. Merci!», a-t-il écrit sur Truth Social.
Source: AFP