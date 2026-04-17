L'Iran dément avoir accepté le transfert de son uranium enrichi

L'Iran a nié vendredi avoir accepté le transfert de ses stocks d'uranium enrichi, au lendemain de déclarations de Donald Trump sur ce sujet qui se trouve au coeur des contentieux entre les deux pays ennemis.

«L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout comme le sol iranien est sacré à nos yeux, cette question revêt une grande importance pour nous», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, cité par la télévision d'Etat.

«Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire», avait déclaré jeudi le président américain, en référence aux stocks d'uranium hautement enrichi en possession de l'Iran, avant de réaffirmer vendredi qu'il ne restait pas de «points de blocage» pour conclure un accord.

Source: AFP