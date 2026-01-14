DE
Nouvelle sortie du président Trump
Les Etats-Unis ont un besoin «vital» du Groenland pour leur projet de bouclier antimissiles

Donald Trump affirme que les États-Unis ont un besoin vital du Groenland pour le «Dôme d’Or», leur projet de bouclier antimissiles. Il estime que l’OTAN devrait faciliter un contrôle américain de l’île, invoquant la menace russe et chinoise.
Publié: il y a 46 minutes
Le président américain accentue la pression sur le Groenland.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis «ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il est vital pour le Dôme d'Or (le projet de bouclier antimissile) que nous construisons», a affirmé mercredi Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«L'OTAN devrait ouvrir la voie pour que nous l'obtenions», a insisté le président américain, à quelques heures d'une réunion prévue à Washington entre le vice-président JD Vance, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise.

«SI NOUS NE LE FAISONS PAS, LA RUSSIE OU LA CHINE LE FERONT, ET CELA N'ARRIVERA PAS!», a affirmé le président Trump. «Militairement, sans la puissance considérable des États-Unis (...), l'OTAN ne serait pas une force ou une dissuasion efficace, loin s'en faut!», a argumenté Trump.

«L'OTAN devient bien plus redoutable et efficace avec le Groenland entre les mains des ÉTATS-UNIS. Tout autre scénario est inacceptable», a-t-il conclu. Depuis son retour au pouvoir, il y a près d'un an, le président américain évoque régulièrement la possibilité de prendre le contrôle de cette immense île arctique, territoire autonome danois, stratégique mais peu peuplée.

