La société SpaceX perd une nouvelle fusée Starship. Cette dernière a explosé dans le ciel des Caraïbes, entraînant de nombreuses restrictions du trafic aérien. Les services de contrôle aérien ont mis en garde contre les débris et ont retardé les vols dans la région.

1/6 Vue du ciel nocturne aux Bahamas, où les débris spatiaux de Starship ont brûlé dans l'atmosphère. Photo: X

Daniel Kestenholz

Au sud-est de la Floride, le trafic aérien a été perturbé en fin de journée ce jeudi. La raison? SpaceX a de nouveau fait exploser une fusée Starship lors d'un vol d'essai. Dans le ciel, un spectacle lumineux grandiose était encore visible depuis les Bahamas et sur d'autres îles du nord des Caraïbes. Les contrôleurs aériens de la région ont ordonné aux pilotes de contourner la zone en raison des débris spatiaux et de retarder les atterrissages jusqu'à 90 minutes. Les décollages et les atterrissages à l'aéroport de Fort Lauderdale ont été interrompus pendant 45 minutes.

Cette fusée avait décollé jeudi à 18h30 (23h30 HEC) d'une base de lancement située près de Brownsville, au Texas. Il s'agissait de son huitième vol d'essai. Des images en direct ont montré comment le vaisseau spatial de 120 mètres de haut s'est mis à tourner dans l'espace avant que la liaison ne soit totalement rompue.

«Nous ne poursuivrons pas la mission aujourd'hui», a déclaré le porte-parole de SpaceX, Dan Huot, dans un livestream. On ne sait pas si l'étage supérieur s'est brisé ou où il est entré dans l'atmosphère. En revanche, Super Heavy Booster, le puissant moteur du système du vaisseau spatial, a de nouveau réalisé un atterrissage en images.

Musk dans la tourmente

Après l'explosion survenue au mois de janvier, au cours de laquelle des débris avaient plu sur les Caraïbes, SpaceX avait espéré une amélioration. C'est raté.

Une enquête en cours de la Federal Aviation Administration, malgré l'autorisation de ce test, pourrait désormais soulever d'autres questions. De son côté, Elon Musk, patron de SpaceX, critique vivement l'efficacité de cette agence gouvernementale. Quand on demande à son entreprise la raison de l'accident, son entreprise répond «probablement une fuite de carburant qui a déclenché des incendies dans ce que l'on appelle le grenier de la fusée.»