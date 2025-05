Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne et Italie échangent à la veille du coup de fil Trump-Poutine

Les dirigeants français, britannique, allemand et italien se sont entretenus dimanche par téléphone avec le président américain Donald Trump, à la veille de son échange téléphonique avec Vladimir Poutine pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, a indiqué Downing Street.

Les chefs d'Etat et de gouvernement «ont discuté de la situation en Ukraine et du coût catastrophique de la guerre pour les deux parties», a expliqué un porte-parole du bureau de Keir Starmer dans un communiqué. «Dans la perspective de l'appel du président Trump avec le président Poutine (lundi), les dirigeants ont échangé sur la nécessité d'un cessez-le-feu inconditionnel et sur celle pour le président Poutine de prendre au sérieux les pourparlers de paix», a-t-il ajouté.

Après les pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou vendredi en Turquie, les chefs d'Etat et de gouvernement «ont également discuté du recours à des sanctions si la Russie ne s'engage pas sérieusement dans un cessez-le-feu et des pourparlers de paix», selon Downing Street.

«Au président Poutine de prouver demain qu'il veut vraiment la paix et d'accepter le cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours proposé par le président Trump, soutenu par l'Ukraine et l'Europe», a écrit sur X le président français, Emmanuel Macron.

Source: AFP