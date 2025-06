1/10 Des milliers de manifestants ont bloqué une autoroute à Los Angeles dimanche (heure locale). Photo: Getty Images

Marian Nadler

Après la troisième journée consécutive d'émeutes à Los Angeles, les manifestants ne fatiguent pas. Des affrontements ont opposés dimanche les forces de sécurité à des manifestants contre la politique migratoire du président américain Donald Trump. Comme le rapporte le «New York Post», quelque 2000 manifestants ont occupé une importante autoroute du centre-ville de Los Angeles. Au moins 27 personnes ont été arrêtées. Selon la police, la foule a envahi l'autoroute 101 vers 16h, heure locale, et y a bloqué la circulation sur les deux voies.

Des manifestants démolissent des voitures de police

Des officiers de police sont arrivés et ont formé une chaîne pour empêcher les émeutiers d'avancer, a écrit la Division centrale de la police de Los Angeles sur la plateforme X. La foule a été poussée vers une sortie par des forces d'intervention en équipement de combat. Deux motocyclistes ont tenté de percer la ligne de front, selon la police. Deux agents ont été renversés et blessés, les conducteurs ont été arrêtés.

Dans un premier temps, l'autoroute a pu être rouverte à la circulation. Mais dès 19h30, heure locale, les hostilités ont repris. Des émeutiers ont commencé à jeter des objets sur la chaussée en direction du sud et démoli plusieurs véhicules de police.

Photo: keystone-sda.ch

Les forces d'intervention se mettent à l'abri

Comme l'ont montré des vidéos de l'agence de presse Associated Press, les policiers ont fui leurs véhicules pour se réfugier sous un pont. Des dizaines de manifestants qui se trouvaient sur le viaduc ont jeté des objets et des feux d'artifice sur la route. Un véhicule de police a fini par prendre feu.

Les manifestants ont également endommagé des taxis Waymo sans chauffeur et inoccupés, qu'ils ont couvert de graffitis avant de briser les fenêtres et de mettre feu à au moins cinq d'entre eux, a rapporté NBC Los Angeles. Un émeutier torse nu se tenait sur un Waymo peint à la bombe et brandissait un drapeau mexicain, tandis que des flammes et de la fumée s'élevaient à proximité, comme le montrent des photos prises sur place.

La police dépassée

La police a indiqué que des gaz toxiques s'échappaient des batteries enflammées des voitures électriques. Elle a mis en garde les personnes se trouvant à proximité et a fermé les pâtés de maisons autour des véhicules en feu. Waymo a entre-temps mis fin au service de transport.

Les protestations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi. «Nous sommes dépassés», a reconnu le chef de la police Jim McDonnell sur NBC Los Angeles. «Il y avait des gens dehors qui ont tiré sur nos agents avec des feux d'artifice du commerce. Cela peut être mortel.»

«Le chaos provoqué par l'administration»

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a appelé à des manifestations pacifiques dimanche soir, relaie le New York Post, tout en réfutant les affirmations de Trump selon lesquelles les raids de l'ICE ne visaient que les immigrants ayant des antécédents criminels. «Ce que nous voyons à Los Angeles, c'est le chaos provoqué par l'administration. Quand on fait des descentes dans les entreprises, quand on déchire parents et enfants, et quand on fait circuler des caravanes blindées dans nos rues, on sème la peur et la panique», a déclaré Karen Bass.

Samedi, le président Donald Trump a ordonné le déploiement de 2000 soldats de la Garde nationale pour répondre aux manifestations grandissantes, concentrées autour des bâtiments fédéraux du centre-ville de Los Angeles, où les agents de l'ICE arrêtaient des immigrants en vue de leur expulsion. 300 d'entre eux sont arrivés dimanche.