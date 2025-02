Marco Rubio, se rendra en Israël et dans plusieurs pays arabes à la mi-février, a indiqué jeudi le département d'Etat, pour ce qui sera le premier voyage du secrétaire d'Etat dans la région et après les déclarations de Donald Trump sur le déplacement des Palestiniens.

Marco Rubio salue avant son départ de l'aéroport international Las Americas de Saint-Domingue, le 6 février 2025. Photo: AFP

Marco Rubio participera à la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne, puis se rendra en Israël, aux Emirats, au Qatar, et en Arabie saoudite du 13 au 18 février, selon un responsable du département d'Etat sous couvert de l'anonymat. «Marco Rubio et le monde sait fort bien que Gaza n'est pas juste un endroit où vous pouvez retourner comme ça», a dit le responsable, face aux immenses dégâts dans le territoire palestinien causés par la guerre depuis quinze mois. «Il faut en parler sérieusement et je crois que le président (Donald Trump) a commencé à en parler», a-t-il dit.

Plus tôt jeudi, à Saint-Domingue, le secrétaire d'Etat américain avait déclaré que les pays qui critiquent le plan du président Trump sur la bande de Gaza devraient s'impliquer et faire eux-mêmes des propositions pour aider ce territoire palestinien. «Il y a des pays dans la région qui expriment beaucoup d'inquiétudes», a relevé Marco Rubio devant la presse en République dominicaine. «Nous les encourageons à s'impliqueret à apporter une solution et une réponse à ce problème».

Les pays arabes et les dirigeants palestiniens ont fait part de leur vive opposition à la suggestion de M. Trump de déloger les quelque deux millions d'habitants de la bande de Gaza après la guerre dévastatrice provoquée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien du 7 octobre 2023.

Le chef de la diplomatie américaine a de nouveau insisté sur le fait que Donald Trump proposait de reconstruire ce territoire, qui est actuellement «inhabitable». Trump a émis mardi l'idée d'une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza et répété que sa population pouvait être déplacée vers l'Egypte et la Jordanie voisines, qui ont catégoriquement rejeté cette option, après une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.