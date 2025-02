L'Australie s'inquiète d'exercices militaires chinois au large de ses côtes

Pékin a assuré vendredi mener des manoeuvres légitimes et en toute sécurité. (Archives) Photo: AFP

La flotte chinoise a prévenu les autorités australiennes qu'elle pourrait effectuer des exercices avec des tirs à balles réelles et que les navires et les avions devaient se tenir à l'écart, a indiqué le Premier ministre australien Anthony Albanese. Les exercices se sont déroulés dans les eaux internationales, a précisé Anthony Albanese. Il a également indiqué qu'"il n'y a(vait) pas eu de risque imminent de danger pour les entités australiennes ou néo-zélandaises, et c'est la raison pour laquelle cette notification a été faite».

Pékin a assuré vendredi mener des manoeuvres légitimes en toute sécurité. «L'exercice est mené du début à la fin de manière sûre et professionnelle, il est conforme au droit international et aux pratiques internationales», a indiqué Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le ministère australien de la Défense, dirigé par le vice-Premier ministre Richard Marles, surveille les navires de la marine chinoise – une frégate, un croiseur et un pétrolier-ravitailleur – depuis qu'ils ont été repérés dans les eaux internationales la semaine dernière.

L'Australie a accusé le 13 février un chasseur chinois d'avoir eu un comportement «dangereux» près d'un de ses appareils militaires en mer de Chine méridionale, Pékin accusant en retour Canberra de violation de sa souveraineté. L'avion effectuait une patrouille de routine lorsqu'un chasseur chinois Shenyang J-16 s'est approché de lui et «a lâché des fusées éclairantes à proximité immédiate», selon le ministère australien.

Trajectoires de vol modifiées

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong s'était déclarée plus tôt vendredi inquiète du manque de transparence entourant ces «exercices de tirs réels», précisant qu'elle ferait part de ses «préoccupations» à Pékin. «Nous en discuterons avec les Chinois», a-t-elle déclaré à la chaîne nationale ABC.

Les exercices ont déclenché un avertissement de l'Agence australienne de sécurité aérienne, obligeant certains vols commerciaux à modifier leur trajectoire. «Par mesure de précaution, nous avons informé les compagnies aériennes ayant des vols dans la région», a indiqué l'agence dans un communiqué.

La compagnie nationale Qantas et sa filiale à bas coût Jestar, ont temporairement modifié certains vols entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, selon des sources du secteur. Virgin Australia a également suivi les conseils, tandis qu'Air New Zealand a déclaré avoir «modifié ses trajectoires de vol pour éviter la zone».

Moins de 150 milles nautiques

Les trois navires se trouvaient à moins de 150 milles nautiques (280 km) de l'Australie en début de semaine, selon des médias. Cet incident est le dernier d'une série entre les deux pays survenus dans l'espace aérien ou sur les voies de navigation de la région Asie-Pacifique.

En 2024, le pilote d'un avion de chasse chinois a été accusé d'avoir lancé des fusées éclairantes sur la trajectoire d'un hélicoptère australien Seahawk dans l'espace aérien international. En 2023, un destroyer chinois avait bombardé d'impulsions sonar des plongeurs de la marine australienne dans les eaux au large du Japon, ce qui leur a causé des blessures légères.