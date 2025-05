Une IA fait revivre une victime au procès de son tueur

Chris Pelkey est mort lors d'une altercation routière en Arizona. Son avatar a été généré lors du procès de son meurtrier. Photo: Youtube

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Chris Pelkey a été tué par balle lors d’une altercation routière en 2021 en Arizona. Il y a un mois, il réapparaît lors du procès de son tueur. Non, vous ne rêvez pas. Il n’est pas revenu d’entre les morts, une version de lui, réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), a été utilisée comme témoignage. Une première!

La vidéo, conçue par la sœur de Chris, Stacey Wales, et son mari, a été générée à partir d’une quarantaine de témoignages, d’images et d’enregistrements audio de ses proches, relate «The Guardian» le 7 mai. Pour son entourage, l’avatar est fidèle à l’humanité, l’humour et l’âme de Chris.

«Je crois au pardon»

Dès les premières secondes, Chris, coiffé d’une casquette de baseball et d’une grande barbe, se lance: «A Gabriel Horcasitas, l’homme qui m’a tiré dessus, c’est dommage que nous nous soyons rencontrés ce jour-là dans ces circonstances. Dans une autre vie, nous aurions probablement pu être amis. Je crois au pardon et à un Dieu qui pardonne.»

Résultat? Un témoignage poignant, qui a bouleversé le juge Todd Lang pour prendre sa décision. Elle a condamné le meurtrier de Chris à 10 ans et demi de prison pour homicide involontaire. «J’ai adoré cette IA. Malgré votre colère, et aussi légitime que soit la colère de la famille, j’ai entendu le pardon Et d’ajouter: Je sens que c’était sincère.»

Ce cas inédit soulève toutefois des questions éthiques sur l’usage de l’IA dans les tribunaux. Un comité consultatif s’est d’ailleurs ému de l’affaire et a annoncé examiner et réglementer l’utilisation des preuves générées par l’IA lors de procès.