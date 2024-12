L'armée israélienne se trouverait à 25 km de Damas

Attaques massives d'Israël contre les installations militaires en Syrie

L'armée israélienne «a détruit les principaux sites militaires en Syrie» en menant environ 250 frappes contre le pays depuis la prise de Damas par les rebelles et la chute du président Bachar al-Assad dimanche, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Selon cette organisation, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources à travers la Syrie, Israël a entre autres bombardé des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions et des centres de recherche militaires dans plusieurs régions, dont celle de Damas, et a endommagé des navires de la marine syrienne en attaquant une unité de défense aérienne près du grand port de Lattaquié, dans le nord-ouest du pays.

Des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions mardi à l'aube, et des images en direct de l'AFPTV ont montré d'épaisses colonnes de fumée au-dessus du centre-ville. Ces raids visent «la destruction des armes restantes dans les entrepôts et les unités militaires qui étaient contrôlés par les forces de l'ancien régime» allié de l'Iran et du Hezbollah libanais, a estimé l'OSDH dans un communiqué.

Source: AFP