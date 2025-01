La Russie a rendu les corps de 757 soldats ukrainiens

L'Ukraine a reçu les corps de 757 soldats tués au combat, le plus important retour depuis le début de l'invasion russe. La majorité des dépouilles proviennent de la région de Donetsk, théâtre des affrontements les plus violents.

La Russie a rendu les corps de centaines de soldats ukrainiens. (image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'Ukraine a annoncé vendredi avoir reçu de la Russie les corps de 757 de ses soldats tués dans les combats. Il s'agit du plus important retour de ce type depuis le début de l'invasion il y a bientôt trois ans.

L'échange de dépouilles de militaires et de prisonniers de guerre est l'un des derniers domaines de coopération entre Moscou et Kiev depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. «Les corps de 757 défenseurs tombés au combat ont été rendus à l'Ukraine», a indiqué le centre de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, une officine gouvernementale.

De la région de Donetsk

Selon cette source, la grande majorité des dépouilles ont été ramenées de la région orientale de Donetsk, où se déroulent les combats les plus acharnés, notamment autour de la cité minière de Pokrovsk. Les environs de la ville de Donetsk représentent, à eux seuls, 451 des corps rapatriés.

Environ 130 des dépouilles proviennent de la zone de Zaporijjia (sud), où la Russie a intensifié ses attaques ces derniers mois. Ce renforcement fait craindre à l'Ukraine une offensive russe dans cette direction, les troupes de Kiev étant déjà à la peine sur le front est.

Trente-quatre autres dépouilles n'ont pas de zones identifiées et viennent de «différentes morgues russes», selon le centre ukrainien.

Nombre de morts difficile à déterminer

En décembre dernier, l'Ukraine avait annoncé avoir reçu les corps de 503 de ses soldats tombés au combat. En octobre, 501 autres dépouilles avaient été rapatriés, toujours selon Kiev. Le nombre de soldats tués depuis le début du conflit reste difficile à déterminer avec précision, chaque camp rechignant à communiquer sur ses propres pertes et gonflant largement les pertes de l'autre.

En décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que 43'000 soldats ukrainiens avaient été tués et 370'000 blessés depuis l'invasion russe de 2022, un bilan qui pourrait être sous-évalué, selon des observateurs.

Plus de 80'000 morts estimés côté russe

Pour sa part, la Russie, qui ne communique pas ses pertes en Ukraine, ne fait pas non plus état du retour de dépouilles de ses militaires.

Le nombre des militaires russes tués a été établi à plus de 82'000 par le média indépendant Mediazona et le service russe de la BBC, qui se fondent sur l'exploitation d'informations publiques, comme les communiqués officiels, les rubriques nécrologiques et les annonces de décès sur les réseaux sociaux, ainsi que sur l'observation des tombes dans les cimetières.