L'ex-maire Rémy Pagani atterrira à Genève ce mercredi après-midi
Demain, Rémy Pagani (Union populaire) sera de retour à Genève, dans la ville dont il a été maire. L'avion qui ramène les dix derniers Suisses de la flottille pour Gaza expulsés par Israël devrait arriver à l'aéroport de Cointrin ce mercredi 8 octobre à 14h35, depuis Amman (Jordanie).
Sacha Comparini, l'avocat de l'ancien maire de Genève, a été informé mardi de son expulsion par le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). «Je suis heureux de voir que Pagani et ses camarades sont sortis des geôles israéliennes», dit celui qui n'a pas encore eu de nouvelles directes de son client depuis cette annonce.
Mais le soulagement laisse rapidement sa place à des revendications. «Je veux surtout souligner que le DFAE n’a pas été à la hauteur de ce qu’on attendait d’eux, assène l'homme de loi. Et que les membres de la flottille ont eu le courage physique de leurs convictions. Ils ont mis leur vie en danger, en se jetant dans la gueule du loup.»
L'avocat jette des fleurs à son client: «Comme dit Rémy Pagani, il faut faire de la politique avec ses pieds. C’est ce qu’ils ont fait.» Une fois arraisonné dans les eaux internationales par l'armée israélienne, l'ex-maire de Genève a été emmené avec d'autres dans la prison de Ktzi’ot, au sud d'Israël, dans le désert du Néguev.
Rémy Pagani n'a pas fait de grève de la faim. Mais lundi, son avocat a dénoncé ses conditions de détentions. Le DFAE a informé Sacha Comparini que le politicien genevois n'avait pas accès à ses médicaments et mangeait une fois par jour.
«L’important, c’est qu’il puisse revenir, être ausculté par des médecins et voir ses proches», répond l'avocat lorsqu'on lui demande si Rémy Pagani pourra parler à la presse.
Netanyahu promet aux Israéliens «le retour de tous les otages»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mardi soir aux Israéliens la réalisation de tous les objectifs de la guerre contre le Hamas à Gaza, à commencer par celui de ramener «tous les otages».
«Citoyens d'Israël, nous sommes dans des jours décisifs. Nous allons continuer d'atteindre tous les objectifs de la guerre: le retour de tous les otages, la destruction du pouvoir du Hamas et la promesse que Gaza ne soit plus une menace pour Israël», écrit Netanyahu dans un communiqué publié alors que le pays marque le deuxième anniversaire de l'attaque sanglante du Hamas ayant déclenché le conflit.
Alors que des négociations indirectes entre le gouvernement israélien et le Hamas se tiennent depuis lundi en Egypte pour tenter de mettre fin à la guerre de Gaza, la mention par Netanyahu de «la destruction du pouvoir du Hamas» semble marquer un inflexion par rapport à ses discours récents dans lesquels il parlait de la destruction du mouvement islamiste palestinien comme d'un objectif.
Source: AFP
Le Hamas veut des «garanties de Trump» pour un accord sur Gaza
Le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, a déclaré mardi que le mouvement palestinien voulait des «garanties» du président américain Donald Trump et des médiateurs que la guerre à Gaza «finira une fois pour toutes».
«Nous ne faisons pas confiance à l'occupant», a-t-il déclaré au média égyptien Al-Qahera News, en accusant Israël d'avoir violé deux trêves durant la guerre. «L'occupation israélienne n'a jamais tenu ses promesses (...) C'est pourquoi nous voulons de véritables garanties du président Trump et des pays parrains.»
«Nous sommes prêts à (œuvrer) pour un accord qui verrait la fin de la guerre, le retrait» des troupes israéliennes de Gaza et «un échange» d'otages et de prisonniers, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Aux côtés des délégations américaines et turques, le Premier ministre qatari rejoindra les discussions sur Gaza
Le Premier ministre du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, va se rendre mercredi en Egypte pour participer aux négociations en cours visant à mettre fin à la guerre à Gaza et libérer les otages, ont annoncé mardi les autorités.
«Le Premier ministre du Qatar se rendra demain matin (mercredi) à Charm el-Cheikh pour rejoindre les négociations en cours» dans «le cadre de l'intensification des efforts régionaux et internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu permanent», a écrit le ministère des Affaires étrangères qatari dans un communiqué sur X.
Source: AFP
Trump voit une «réelle chance» de conclure un accord de paix pour Gaza
Donald Trump a assuré mardi qu'il y avait une «réelle chance» de conclure un accord de paix pour Gaza, au moment où des pourparlers indirects entre émissaires israéliens et le Hamas se poursuivent en Egypte. Le président américain a proposé un plan en 20 points pour mettre fin au conflit, déclenché il y a deux ans jour pour jour par l'attaque du Hamas, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël.
«Nous sommes très proches d'un accord», a encore dit Donald Trump, pendant un échange avec des journalistes à l'occasion de la visite à Washington du Premier ministre canadien Mark Carney. Il a assuré qu'une «équipe» américaine était impliquée dans les discussions en cours.
La Maison Blanche avait annoncé que l'émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président qui n'a pas de fonction officielle, participaient à ce processus.
Source: AFP
Une délégation turque participera aux négociations en Egypte
Une délégation turque emmenée par le chef des services de renseignement (MIT) Ibrahim Kalin participera mercredi aux négociations en Egypte en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, rapporte mardi l'agence étatique Anadolu.
Selon l'agence, citant des sources sécuritaires, le directeur du MIT a eu des entretiens bilatéraux avec «des responsables américains, égyptiens, qataris et du Hamas (ndlr: palestiniens) avant les négociations».
Source: AFP
Pour le Hamas, le 7 Octobre était une «réponse historique» à l'occupation israélienne
Le 7 Octobre a été une «réponse historique» à l'occupation israélienne, a déclaré mardi Faouzi Barhoum, haut responsable du Hamas. Cela alors qu'Israël marque le deuxième anniversaire de cette attaque ayant fait plus de 1200 morts.
«Nous réaffirmons que l'opération 'Déluge d'Al-Aqsa' du 7 octobre a été une réponse historique aux complots visant à liquider la cause palestinienne» a affirmé Faouzi Barhoum dans un message vidéo diffusé sur la chaîne qatarie Al-Jazeera.
Le 7-Octobre a également «marqué le début d'un processus [...] d'isolement de l'occupation sioniste, tant sur le plan régional qu'international [...] et le début du compte à rebours réel de la fin de sa présence sur cette terre», a-t-il ajouté, alors que la bande de Gaza apparaît dévastée par la campagne de représailles militaires israéliennes ayant fait plusieurs dizaines de milliers de morts.
Source: AFP
Le Hamas «s'efforce de surmonter les obstacles» en vue d'un accord
Le Hamas s'efforce de surmonter «tous les obstacles» susceptibles d'empêcher un accord qui mettrait fin à la guerre à Gaza, a déclaré mardi Faouzi Barhoum, haut responsable du mouvement islamiste palestinien.
«La délégation du mouvement participant aux négociations actuelles en Egypte s'efforce de surmonter tous les obstacles pour parvenir à un accord qui réponde aux aspirations de notre peuple et de nos familles à Gaza», a déclaré Faouzi Barhoum, haut responsable du Hamas, dans un message vidéo diffusé sur la chaîne qatarie Al Jazeera.
Rappelant que le Hamas souhaite parvenir à «un cessez-le-feu permanent et global», au «retrait complet des forces [israéliennes] de toutes les zones de la bande de Gaza», ou encore à «l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire et médicale», Faouzi Barhoum a mis «en garde contre les tentatives de Netanyahu de saboter» les négociations.
Source: AFP
Selon le Qatar, il reste encore «beaucoup de détails à régler» pour le plan de paix de Trump
«Nous attendons les résultats des négociations dans les prochains jours concernant le cessez-le-feu», a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. «Cette question devrait d'abord être adressée à Israël. Il était censé avoir cessé ses opérations militaires si les déclarations du Premier ministre (israélien) sur son adhésion au plan Trump étaient vraies», a-t-il ajouté.
Le responsable qatari, dont le pays joue le rôle de médiateur avec l'Egypte et les Etats-Unis, a affirmé que «cette série de négociations étaient un processus dans lequel toutes les parties étaient fermement engagées afin de parvenir à un accord, mais il reste encore beaucoup de détails à régler».
Les clauses du plan «doivent avoir une interprétation concrète sur le terrain, ce qui exige bien sûr une communication continue», a-t-il dit.
Source: AFP
La délégation américaine rejoindra les pourparlers pour Gaza ce mercredi
La délégation américaine, dirigée par Steve Witkoff, rejoindra mercredi les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, a annoncé le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue allemand, Johann Wadephul.
«Nous avons eu un long dialogue conjoint avec Steve Witkoff, qui envisage de se rendre en Egypte dans les prochaines heures», a-t-il indiqué.
Il a précisé que les discussions ont porté sur «l'importance d'une résolution du Conseil de sécurité pour adopter le plan de Trump» ainsi que de «déployer des forces internationales afin de fournir une protection aux Palestiniens et la sécurité pour le côté israélien».
Source: AFP
Le DFAE est débordé par les appels des militants propalestiniens
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ne peut plus répondre aux appels des militants propalestiniens concernant la flottille pour Gaza et ses activistes. Le département a mis en place un message automatique en guise de réponse, fait savoir la RTS.
En effet, au cours des dernières semaines, la Helpline du DFAE a reçu plus de 25'000 courriels à ce sujet. D'après le département, les employés de la Helpline aurait subi des insultes et des menaces au téléphone.
Marianne Jenni, cheffe de la Direction consulaire, a déploré cette situation auprès de la RTS, dans la mesure où l'aide nécessaire pour les Suisses en détresse à l'étranger risque d'être retardée.