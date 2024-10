Netanyahu interrompu par des proches de victimes lors d'un discours

Pour Netanyahu, l'attaque «précise et puissante» contre l'Iran a «atteint tous ses objectifs»

L'attaque aérienne menée samedi contre des cibles militaires en Iran était «précise et puissante» et a «atteint tous ses objectifs», a affirmé dimanche le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

«L'attaque a été précise et puissante, elle a atteint tous ses objectifs», a dit Benjamin Netanyahu dans une première déclaration publique sur les frappes, lors d'une cérémonie pour le premier anniversaire hébraïque de l'attaque du 7 octobre 2023.

«L'Iran a attaqué Israël avec des centaines de missiles balistiques et cette attaque a échoué», a-t-il rappelé en référence à l'attaque de missiles iraniens le 1er octobre, pour la plupart interceptés par la défense antimissile israélienne. «Nous avions alors promis que nous réagirions avec force, et samedi à l'aube, nous avons tenu notre promesse. L'armée de l'air a attaqué en Iran et frappé les capacités de défense de l'Iran et de fabrication des missiles nous visant.»

