«Il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient»
Le Premier ministre israélien a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien, lors d'une cérémonie de signature d'un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée. «Nous allons tenir notre promesse: il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient», a déclaré Benjamin Netanyahu lors de l'événement organisé à Maalé Adoumim, une colonie israélienne située juste à l'est de Jérusalem.
Source: AFP
Attaque au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être «complices»
Le Hamas a accusé jeudi les Etats-Unis d'être «complices» des frappes israéliennes au Qatar contre des responsables du mouvement islamiste palestinien, estimant que l'attaque visait à torpiller les négociations pour une trêve à Gaza.
«Ce crime était (...) une mise à mort de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée, au moment où se déroulaient les funérailles des six personnes tuées dans le raid. «Nous affirmons que l'administration américaine est pleinement complice de ce crime», a-t-il ajouté.
L'attaque sans précédent menée par Israël au Qatar mardi visait des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe allié des Etats-Unis. Le Qatar a affirmé avoir été informé par Washington "10 minutes" après l'attaque, qui a suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui a dit être "très mécontent".
L'administration Trump a affirmé n'avoir été notifiée qu'à la dernière minute «par l'armée américaine». «J'ai immédiatement demandé à l'émissaire spécial Steve Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait, mais malheureusement trop tard pour arrêter» les frappes, a-t-il dit.
Le Qatar accueille le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis qui cherchaient alors à maintenir un canal de communication avec le groupe classé terroriste par la plupart des pays occidentaux.
Source: AFP
Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza
Le Hamas a affirmé jeudi que l'attaque israélienne contre les négociateurs du mouvement islamiste palestinien au Qatar visait à torpiller les pourparlers de trêve à Gaza, accusant les Etats-Unis d'en être «complices».
«Ce crime était (...) l'assassinat de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée.
Source: AFP
Le Parlement ne veut pas établir de sanctions contre Israël
A l'instar du Conseil des Etats, le National ne veut pas de sanctions contre Israël. Il enjoint toutefois au Conseil fédéral d'user de toute son influence pour garantir le respect du droit international humanitaire à Gaza.
Plusieurs orateurs ont rappelé la situation catastrophique à Gaza. Plus de 64'000 personnes sont mortes dont un tiers d'enfants. Cela représente une classe d'écoliers par jour, a avancé Fabian Molina (Parti socialiste/ZH). Et d'ajouter qu'il ne suffit pas que le Conseil fédéral exprime son inquiétude, il faut que la Suisse augmente la pression sur Israël.
Face à une pluie de questions de la gauche, le ministre de l'Economie Guy Parmelin a répété que le Conseil fédéral a condamné à plusieurs reprises les violations du droit international humanitaire et poursuivra son engagement pour un cessez-le-feu. Et d'assurer que le Conseil fédéral est profondément bouleversé par la situation sur le terrain, qu'il a qualifiée de «carnage».
Source: ATS
Israël détruit une nouvelle tour à Gaza-ville
L'armée israélienne a détruit mercredi une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, selon un journaliste de l'AFP sur place, dans le cadre de l'intensification de son offensive dans la principale ville du territoire palestinien.
Le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, avait plus tôt émis un nouvel ordre d'évacuation aux habitants de la ville de Gaza, en particulier ceux habitant dans une tour et dans ses environs. L'armée a dit plus tard avoir frappé un grand immeuble, «utilisé par l'organisation terroriste Hamas».
Source: AFP
La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone
La flottille pour Gaza a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un autre de ses bateaux avait été touché près de Tunis et dit soupçonner un drone, au lendemain d'un incident similaire.
«Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone», a affirmé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. «Deuxième nuit, deuxième attaque de drone», a dit à l'AFP Melanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille.
Source: AFP
Doha continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza
Malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, a affirmé mardi son Premier ministre.
«La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Attaque d'Israël contre le Hamas au Qatar: des familles d'otages disent leur «inquiétude»
Des familles d'otages retenus à Gaza ont dit mardi leur «inquiétude» après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas dans la capitale du Qatar, Doha, selon un communiqué du Forum des familles d'otages.
«Les familles des otages suivent avec une profonde inquiétude et une grande angoisse les développements en cours à Doha. Une crainte grave plane désormais sur le prix que pourraient payer les otages», affirme cette association regroupant la majorité des familles des otages encore retenus dans la bande de Gaza. «La possibilité de les ramener vivants est aujourd'hui plus incertaine que jamais, avec une seule certitude absolue : leur temps est compté (...) il est temps de mettre fin à cette guerre», ajoute le communiqué du Forum.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, 47 sont toujours retenues dans le territoire palestinien, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.
Source: AFP
La flottille vers Gaza affirme qu'un de ses bateaux a été «frappé»
La flottille qui a pris la mer avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été «frappé», en disant soupçonner une attaque de drone.
Le bateau, qui se trouvait dans les eaux tunisiennes, «a été frappé par ce qui est soupçonné être un drone», a annoncé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. Le feu a rapidement été éteint, a constaté un journaliste de l'AFP sur place à Sidi Bou Saïd, près de Tunis.
De son côté, la Garde nationale tunisienne a indiqué n'avoir détecté «aucun drone» dans ses eaux au moment présumé de l'attaque. «Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage à bord d'un navire ancré à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd et venu d'Espagne. L'enquête se poursuit et aucun drone n'a été détecté», a affirmé à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, le porte-parole de la Garde nationale.
Source: AFP
L'Autorité palestinienne fait état de deux adolescents tués par Israël en Cisjordanie
Le ministère palestinien de la Santé a affirmé lundi que l'armée israélienne avait tué deux adolescents dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré examiner cette information.
Les deux victimes ont été identifiées par le ministère comme s'appelant Islam Abdel Aziz Nouh Majarmeh et Muhammad Sari Omar Masqala, tous deux âgés de 14 ans.
Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, les deux garçons ont été tués lorsque des soldats israéliens. ont ouvert le feu sur un groupe de civils qui tentaient d'inspecter leurs maisons dans le camp et de récupérer certaines de leurs affaires».
Un adolescent de 17 ans a également été blessé et transporté d'urgence à l'hôpital, a ajouté l'agence.
Source: AFP
