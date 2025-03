Les Etats-Unis et la Russie négocient l'avenir de l'Ukraine – sans le gouvernement de Kiev. Le conseiller de Zelensky, Mykhaïlo Podoliak, se confie sur l'accrochage à la Maison Blanche, le gazoduc Nord Stream et la conférence du Bürgenstock.

1/4 «La paix ne peut être atteinte que si la Russie comprend que le prix de la guerre est trop élevé», explique Mykhaïlo Podoliak. Photo: Olga Ivashchenko

Raphael Rauch

Mykhaïlo Podoliak, quel conseil donneriez-vous à Volodymyr Zelensky pour sa gestion de l'imprévisible Donald Trump?

Je ne pense pas que le président Zelensky ait besoin de conseils. Il est à l'aise dans les discussions bilatérales. En ce qui concerne les échanges émotionnels à la Maison Blanche, je vois les choses différemment de la majorité: les émotions peuvent être utiles dans ce genre de situation.

Leur travail consiste-t-il même à enjoliver des catastrophes diplomatiques comme la rencontre à la Maison Blanche?

Avec le changement de gouvernement, la stratégie des Etats-Unis a changé. La discussion émotionnelle a aidé à tout mettre sur la table. Et nous sommes rapidement passés à une évolution productive et constructive des relations bilatérales.

Zelensky a toutefois été humilié publiquement et a dû ensuite se mettre à genoux devant Trump.

Il y a eu un entretien téléphonique très constructif entre le président Zelensky et le président Trump, nous avons harmonisé nos positions. Les Etats-Unis veulent un cessez-le-feu rapide et passer ensuite aux questions politiques. C'est ce que nous voulons également. Mais la Russie n'est pas prête à un cessez-le-feu.

Poutine envoie d'autres signaux, les discussions se poursuivront lundi en Arabie saoudite entre Washington et Moscou.

Trump constatera que Poutine n'est pas un partenaire. La Russie n'est pas intéressée par la paix, la Russie a besoin de la guerre. Celle-ci permet à Poutine de contrôler son pays et d'autres territoires. Sans la guerre, il y aurait une révolution! Regardez les problèmes dans le Caucase, en Tchétchénie, au Daghestan, en Géorgie... La Russie s'obstine à faire de la guerre un moyen légitime de la politique. Ce qui est interdit depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie veut le légitimer.

Que va-t-il se passer maintenant?

Nous verrons s'il est possible de mettre fin à la guerre aux conditions de la Russie. C'est peu probable. Regardons le plan de Trump: il est rapide et concret. La première étape est un cessez-le-feu. La deuxième étape est de définir le statut de la négociation. La troisième étape, ce sont les négociations elles-mêmes.

« La Russie n'est pas un partenaire fiable, elle ne l'a jamais été Mykhaïlo Podoliak, conseiller de Zelensky »

Les signaux de soutien de Paris et de Londres doivent vous plaire.

Nous recevons également beaucoup de soutien de la part des Etats-Unis et – contrairement à ce qui avait été annoncé initialement – nous continuons à recevoir une aide militaire. Une chose est sûre: nous avons besoin d'une frontière forte avec la Russie et d'une armée qui la sécurise. Le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Keir Starmer et la Première ministre Giorgia Meloni sont du même avis. Une garantie de sécurité pour l'Ukraine est également une garantie de sécurité pour l'Europe. Ce n'est que lorsqu'il y a une frontière forte avec la Russie que les frontières européennes sont protégées et qu'il n'y a pas de possibilité d'expansion russe.

Une réunion secrète sur l'avenir du gazoduc Nord Stream a eu lieu en Suisse avec l'envoyé spécial de Trump, Richard Grenell. Un nouvel affront pour l'Ukraine?

Les Etats-Unis tentent d'influencer Moscou par le biais d'une restructuration du secteur énergétique russe. Mais examinons les véritables motivations de la Russie. Le gazoduc est pour Poutine un instrument lui permettant d'exercer une influence politique et économique sur l'Europe, notamment sur l'Allemagne. Je ne pense pas que la Russie veuille en perdre le contrôle.

Que demandez-vous à l'Allemagne, qui a longtemps profité du gaz russe bon marché, et à la Suisse, où se trouve le siège de la holding Nord Stream?

L'Allemagne et la Suisse doivent comprendre ce qui est en jeu pour la Russie. La Russie n'est pas un partenaire fiable – elle ne l'a jamais été. La Russie mise sur l'influence géopolitique: elle veut que l'Europe soit dépendante des sources d'énergie russes afin de pouvoir influencer les processus politiques.

Sans concessions, Poutine ne signera pas de cessez-le-feu. Nord Stream pourrait être l'une des clés de son accord.

La Russie négocie avec de hautes exigences et de violentes menaces. Elle exigera des parties du territoire ukrainien, la fin des sanctions, le déblocage des fonds russes et même des choses qui n'ont certes rien à voir avec la guerre contre l'Ukraine, mais avec l'influence de la Russie au Proche-Orient et en Afrique. Avant de signer quoi que ce soit, Moscou lance toujours des dizaines de sujets dans les discussions. L'avenir des entreprises énergétiques Gazprom et Rosneft jouera également un rôle, mais l'idée que le commerce pourrait conduire à des relations stables avec la Russie est une illusion.

En 2024, la Suisse a accueilli la conférence du Bürgenstock – des négociations sont désormais en cours en Arabie saoudite. Que reste-t-il de l'initiative suisse?

La conférence a été très importante pour montrer l'engagement de 100 pays en faveur du droit international. Les questions que nous avons abordées en Suisse – l'énergie nucléaire, la sécurité alimentaire, les prisonniers de guerre – sont toujours d'actualité. Le mot d'ordre de la conférence était le suivant: soit nous parvenons à une paix juste, soit nous devons changer les règles. Mais la Russie persiste à dire: je suis plus fort, j'ai donc le droit de prendre ce que je veux aux autres. En d'autres termes, il n'y a pas de droit à la propriété, pas de droit à la souveraineté, pas de droit au territoire. Indéniablement, cette position conduit à plus de violence, à d'importantes dépenses de sécurité et donc à un coût de la vie plus élevé. Mais nous devons défendre le droit international.

« Poutine n'a aucun intérêt à la paix. Ce qui l'intéresse, c'est la guerre, même si elle est interrompue de temps en temps Mykhaïlo Podoliak, conseiller de Zelensky »

La Crimée est annexée par la Russie depuis plus de dix ans. Quel est l'intérêt de défendre le droit international si la réalité est différente depuis si longtemps?

D'un point de vue juridique, les territoires occupés par la Russie sont ukrainiens… et le resteront. Personne ne reconnaîtra l'occupation temporaire par la Russie, de peur que des centaines de conflits gelés ne refassent surface dans le monde. Qui, à part la Russie, est intéressé par la modification des frontières au XXIe siècle? C'est un pays du passé qui pense obtenir la domination par la force. Ce concept ne fonctionne plus.

Trump souhaite que les choses bougent vite. Comment la Russie va-t-elle réagir?

Poutine mise sur la stratégie de la diplomatie russe: il va tout retarder pendant un moment. Parallèlement, le chef du Kremlin continuera d'accumuler des ressources avant de frapper à nouveau. Trump constatera qu'il se berce d'illusions sur la Russie.

Quelles illusions?

Poutine n'a aucun intérêt à la paix. Ce qui l'intéresse, c'est la guerre, même si elle est interrompue de temps en temps. Le chef du Kremlin ne transformera pas l'économie de guerre en une économie normale. Il ne retirera pas de fonds des programmes militaires pour financer à la place des programmes sociaux.

La paix est-elle possible?

La paix ne pourra être atteinte que si la Russie comprend que le prix de la guerre est trop élevé. Pour cela, il existe trois instruments. Premièrement, des attaques sur le territoire russe afin d'affaiblir la Russie. Deuxièmement, l'augmentation de la pression économique sur la Russie. Et troisièmement, nous devrions abandonner l'idée de devoir donner quelque chose en retour à la Russie. Moscou doit être punie pour son agression et ses crimes de guerre et ne doit pas être récompensée. Poutine et son entourage ont déclenché la guerre pour en tirer profit. S'ils sont récompensés pour cette violence, vous stimulez encore plus la Russie.

D'un point de vue réaliste, la paix n'est pas prévue pour sitôt?

La guerre peut prendre fin rapidement. Mais pour cela, il faut des mesures militaires appropriées. La Russie ne comprend que la force.