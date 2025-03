Les sirènes d'alerte anti-aérienne ont été déclenchées à Metula, dans le nord d'Israël. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l'armée allait «répondre en conséquence» au tir samedi de trois roquettes provenant du Liban sur le nord d'Israël, qui ont été interceptées par l'aviation et dont le tir n'a pas été revendiqué. «Nous ne pouvons permettre des tirs depuis le Liban sur les communautés de Galilée», a dit le ministre dans un communiqué. «Le gouvernement libanais porte la responsabilité des tirs depuis son territoire. J'ai ordonné à l'armée de répondre en conséquence», a-t-il ajouté.

Les sirènes d'alerte anti-aérienne ont été déclenchées à 07H30 (05H30 GMT) à Metula, un village du nord d'Israël frontalier avec le Liban. L'armée a ensuite indiqué que trois roquettes qui étaient entrées en territoire israélien avaient été interceptées. «Nous avons promis la sécurité aux communautés de Galilée et c'est exactement ce qui va se passer», a poursuivi M. Katz. «Le sort de Metula est le même que celui de Beyrouth».

Le cessez-le-feu peut-il tenir?

L'agence de presse libanaise (ANI) a indiqué que des avions israéliens avait survolé «le secteur est» du sud du Liban et que des missiles d'interception avaient explosé das cette région. Des troupes israéliennes au sol conduisent également des opérations de ratissage à l'arme automatique dans les collines de Hamames, a ajouté l'agence. L'ANI a également fait état de tirs d'artillerie israéliens sur le district de Nabatiyeh (sud) et sur la ville de Khiam, où «trois obus (tirés par) des chars Merkava» sont tombés.

L'armée a aussi visé à l'arme automatique les villages frontaliers de Houla, Markaba, et Kfar Kila. Une trêve a mis fin le 27 novembre à deux mois de conflit ouvert entre l'armée israélienne et le mouvement libanais pro-iranien, qui avait ouvert un front contre Israël au début de la guerre l'opposant à son allié palestinien du Hamas dans la bande de Gaza, en octobre 2023. Le cessez-le-feu tient globalement, malgré des accusations mutuelles de violations répétées et l'armée israélienne s'est maintenue dans cinq positions stratégiques le long de la frontière dans le sud du Liban.