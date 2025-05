Rubio demande que «le massacre cesse» en Ukraine avant des pourparlers entre Moscou et Kiev

«Le massacre doit cesser» en Ukraine, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avant des pourparlers entre Moscou et Kiev à Istanbul, selon des propos rapportés par une responsable américaine.

Lors d'une réunion à Istanbul entre le chef de la diplomatie américaine et ses homologues ukrainien et turc, les trois parties ont «discuté de l'importance de rechercher une issue pacifique à la guerre entre la Russie et l'Ukraine» et Marco Rubio a «réitéré la position américaine selon laquelle le massacre doit cesser», a indiqué la porte-parole du département d'Etat, Tammy Bruce.

Source: AFP