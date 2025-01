Les incendies de Los Angeles en chiffres

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Dix morts, 10'000 bâtiments détruits, 180'000 évacuations, 150 milliards de dollars de dégâts… Voici les principaux chiffres permettant d'évaluer l'ampleur des incendies qui sévissent autour de Los Angeles depuis mardi. Los Angeles est ravagé par 5 foyers différents, qui ne se sont pour l'instant pas rejoints.

Le plus étendu (81 km2), le Palisades Fire, au nord-ouest de la deuxième ville des Etats-Unis, dévore le quartier huppé de Pacific Palisades, aux villas de multimillionnaires et de célébrités, situé entre Malibu et Santa Monica. Le deuxième (55 km2), le Eaton Fire, frappe Altadena, banlieue de l'est de Los Angeles. Ces deux feux sont toujours hors de contrôle, selon les pompiers de Los Angeles (Cal Fire).

Trois foyers beaucoup plus petits, le Kenneth Fire (4 km2), le Hurst Fire (3 km2) et le Lidia Fire (1,6 km2), sont plus maîtrisés, contenus respectivement à 35%, 37% et 75%. En revanche, trois foyers mineurs, le Sunset Fire, le Woodley Fire et le Olivas Fire, ont été rapidement maîtrisés par les pompiers.

Près de 15'000 hectares partis en fumée

Au total, les incendies ont déjà brûlé près de 36'000 acres, ce qui correspond à 14'500 hectares, soit 145 km2.

Comparé à d'autres feux ayant marqué la Californie ces dernières années, qui s'étendaient parfois sur plusieurs milliers de km2, les foyers actuels sont relativement peu étendus. Leur particularité est leur aspect très meurtrier et destructeur, du fait de leur localisation dans des zones résidentielles.

A ce jour, au moins 10 personnes ont perdu la vie, a annoncé jeudi soir le médecin légiste du comté de Los Angeles. Au moins deux sont mortes dans le Palisades Fire et au moins cinq dans le Eaton Fire, selon les pompiers. Si l'un de ces foyers atteignait les 6 morts, il se classerait parmi les 20 plus meurtriers de l'histoire de la Californie, selon les données des pompiers de Californie, qui distinguent chaque foyer d'incendie.

Au moins 10'000 maisons et bâtiments sont déjà partis en fumée, dont au moins 5'000 dans le Palisades Fire et entre 4000 et 5000 dans le Eaton Fire, selon les pompiers du comté de Los Angeles. Ces deux foyers sont d'ores et déjà les deux plus destructeurs de l'histoire du comté de Los Angeles.

A l'échelle de l'Etat de Californie, ce sont respectivement les troisième et quatrième feux les plus destructeurs de l'histoire, après le Camp Fire, qui avait ravagé près de 19'000 bâtiments au nord de Sacramento en novembre 2018, et le Tubbs Fire, qui en avait détruit 5'600 au nord de San Francisco en octobre 2017.

Evacuations et pillages

Environ 180'000 personnes sont appelées à évacuer leurs quartiers. Les autorités exhortent à longueur de conférences de presse à bien respecter les ordres d'évacuation, certains habitants tentant de rester pour sauver leurs maisons.

Le quartier mythique d'Hollywood, menacé un temps par le Sunset Fire, avait lui-même été évacué, mais l'ordre a été levé jeudi matin, l'incendie dans ses collines ayant été maîtrisé. Les quartiers touchés par les flammes sont confrontés à un deuxième péril: les pillages. La police a arrêté au moins 20 personnes pour des vols dans la région de Los Angeles depuis que les premiers feux se sont déclarés mardi.

Le shérif du comté de Los Angeles a annoncé qu'un couvre-feu nocturne allait être mis en place et que la Garde nationale avait été missionnée pour patrouiller dans les zones touchées.

Avec la destruction de résidences luxueuses, les incendies pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés. Le service privé de météorologie AccuWeather estime les dégâts entre 135 et 150 milliards de dollars. Une facture qui pourrait encore grimper.