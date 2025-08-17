L'acteur Terence Stamp est décédé à l'âge de 87 ans

Dernière mise à jour: il y a 53 minutes

L'acteur anglais Terence Stamp, connu pour avoir joué dans «Superman» et «Priscilla Folle du désert», est décédé dimanche à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille à des médias britanniques.

L'acteur britannique Terence Stamp est décédé. (Image d'illustration) Photo: snl.no

AFP

Le Britannique Terence Stamp est décédé dimanche à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille à des médias britanniques. «Il laisse derrière lui une œuvre extraordinaire, aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant qu'écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années», a écrit sa famille dans un communiqué.

Après avoir été une icône des Swinging Sixties, Terence Stamp a notamment joué le général Zod dans «Superman», ainsi que dans des films de Pasolini et Ken Loach.

