L'acteur Terence Stamp est décédé à l'âge de 87 ans

L'acteur britannique Terence Stamp est décédé. (Image d'illustration)
Photo: snl.no
AFP
Le Britannique Terence Stamp est décédé dimanche à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille à des médias britanniques. «Il laisse derrière lui une œuvre extraordinaire, aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant qu'écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années», a écrit sa famille dans un communiqué.
Après avoir été une icône des Swinging Sixties, Terence Stamp a notamment joué le général Zod dans «Superman», ainsi que dans des films de Pasolini et Ken Loach.
Développement suit
