La France tient la Russie pour responsable de la mort d'Alexeï Navalny, survenue il y a un an en détention. Paris demande une enquête indépendante et exprime son soutien aux défenseurs des libertés en Russie, malgré la répression croissante.

La France a rendu hommage au militant. Photo: AFP

La France «tient les autorités russes pour pleinement responsables de la mort d'Alexeï Navalny», a déclaré dimanche la diplomatie française, en rendant hommage au «courage» et au «combat» de l'opposant russe décédé en détention il y a tout juste un an. Paris «continue de demander qu'une enquête indépendante et approfondie soit conduite pour faire toute la lumière sur les conditions de son décès tragique», selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères.

« La France adresse un message de soutien et de solidarité à toutes celles et ceux qui défendent les libertés »

Le soutien de la France

«La France adresse un message de soutien et de solidarité à toutes celles et ceux qui défendent avec courage en Russie les libertés individuelles et l'Etat de droit. La condamnation récente de trois des anciens avocats d'Alexeï Navalny à de la prison ferme (...) est un rappel brutal de la volonté des autorités russes de faire taire toute voix dissidente», ajoute le texte.

Plus d'un millier de ses partisans se sont recueillis dimanche sur la tombe du célèbre opposant à Moscou, malgré le risque de représailles judiciaires. Charismatique militant anti-corruption et ennemi politique numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny avait été déclaré «extrémiste» par la justice russe. Il est mort dans des circonstances troubles dans une prison de l'Arctique le 16 février 2024.