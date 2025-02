Des centaines de personnes se recueillent sur la tombe d'Alexeï Navalny

Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies dimanche matin à Moscou sur la tombe d'Alexeï Navalny, et ce malgré les risques de représailles des autorités, un an après la mort en prison du principal opposant au Kremlin.

Des personnes déposent des fleurs sur la tombe du leader de l'opposition russe Alexeï Navalny, un an après sa mort. Photo: AFP

Des personnes seules ou de petits groupes, dont des familles avec enfants, ont défilé pendant toute la matinée au cimetière Borissovskoïé, par un temps glacial. Ennemi politique numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, mort dans des circonstances troubles dans une prison de l'Arctique, avait été déclaré «extrémiste» par la justice russe.

Le président russe Vladimir Poutine et les autorités russes «portent l'ultime responsabilité» de la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant au Kremlin décédé il y a un an en prison, a estimé dimanche la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

«Navalny a donné sa vie pour une Russie libre et démocratique», a-t-elle ajouté dans un communiqué appelant Moscou à «libérer immédiatement et sans condition les avocats d'Alexei Navalny et tous les prisonniers politiques».