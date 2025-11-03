Une blague inattendue du président chinois Xi Jinping sur l'espionnage fait sensation en Corée du Sud. Lors d'un échange de cadeaux avec le président sud-coréen Lee Jae-myung, Xi a plaisanté sur une possible 'porte dérobée' dans des smartphones offerts.

Face à son homologue sud-coréen, le président chinois a prouvé qu'il pouvait avoir de l'humour. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un rare moment de légèreté de la part du président chinois Xi Jinping, qui a plaisanté sur l'éventualité d'espionner son homologue sud-coréen, fait la une des journaux à Séoul lundi en raison de son caractère inattendu.

L'échange a eu lieu samedi à Gyeongju, ville du sud-est de la Corée du Sud, lorsque le président de cet Etat, Lee Jae-myung, et le Chinois Xi Jinping se sont offert des cadeaux en marge du sommet économique de l'Apec, marquant la première visite de M. Xi en Corée du Sud depuis plus de dix ans.

La blague portait sur deux smartphones de l'entreprise chinoise Xiaomi équipés d'écrans de fabrication coréenne que Xi Jinping a offerts à Lee Jae-myung. En désignant les téléphones, M. Lee a lancé: «La ligne de communication est-elle sécurisée?», une plaisanterie portant manifestement sur d'éventuelles écoutes chinoises, qui a fait rire Xi Jinping. «Vous devriez vérifier s'il y a une porte dérobée», a répondu le dirigeant chinois, provoquant en retour rires et applaudissements de M. Lee.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En informatique, une porte dérobée est un logiciel préinstallé sur un appareil qui contourne les mécanismes de sécurité et peut par exemple permettre la surveillance d'un téléphone par un tiers.

Rapprochement

Ce bref épisode a suscité un vif intérêt médiatique car Xi Jinping plaisante rarement en public, et encore moins au sujet de l'espionnage. «Xi éclate de rire après la blague de Lee sur la sécurité des téléphones Xiaomi», titre le quotidien Seoul Shinmun lundi.

La séquence illustre le rapprochement des deux dirigeants au cours de rencontres sur deux jours, a indiqué à l'AFP le porte-parole de M. Lee, Kim Nam-jun. Elles se sont tenues dans le cadre du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie Pacifique (Apec) organisé à Gyeongju.

«Des cérémonies d'accueil et échanges de cadeaux, aux banquet et spectacles culturels, les deux dirigeants ont eu de multiples occasions de discuter et de nouer des liens personnels», a-t-il ajouté. «Sans ces liens, ce genre de plaisanterie n'aurait pas été possible.» Le dirigeant chinois ne s'était pas rendu en Corée du Sud depuis 2014, puis les deux pays ont vu leurs relations minées par une série de différends. A cette occasion, Xi Jinping a notamment décrit les deux pays comme «des partenaires qui ne peuvent pas êtres séparés».



