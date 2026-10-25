Donald Trump s'est rendu samedi dans un bureau de vote de Floride, pour déposer par anticipation son bulletin aux élections de mi-mandat, décisives pour la suite de son second mandat.
Interrogé par la presse après son vote sur la question de la corruption comme thème majeur pour les électeurs, le président américain a assuré que les républicains étaient «droits dans leurs bottes» sur ce sujet-là.
«Mais vous devriez regarder du côté de la vraie corruption, c'est la corruption démocrate», a-t-il ajouté dans son bureau de vote de West Palm Beach, près de sa résidence Mar-a-Lago.
Nouvelles allégations de fraude
Le milliardaire républicain, qui a toujours rejeté sa défaite à la présidentielle de 2020 en accusant - sans fondement - une fraude électorale massive, a lancé de nouvelles allégations samedi en ce sens, affirmant que des bulletins invalides existeraient à Los Angeles, ville en grande majorité démocrate.
À 10 jours de cette échéance des «midterms», traditionnellement défavorables au parti qui occupe la Maison Blanche, le milliardaire républicain se trouve face à des sondages en berne, qui le voient perdre le contrôle de la Chambre des représentants, voire du Sénat.
Sans sa majorité au Congrès, le président de 80 ans se retrouverait sans marge de manoeuvre pour faire passer son programme législatif lors de ses deux dernières années au pouvoir.
Il pourrait également être confronté à de nombreuses enquêtes parlementaires de la part des démocrates, qui ont dit vouloir se pencher sur les affaires réalisées par le président et ses proches via la holding familiale depuis son retour à la Maison Blanche.