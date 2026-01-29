Trois suspects ont été arrêtés après une fusillade ayant fait 11 morts dimanche à Salamanca, Mexique. Les autorités pensent à un règlement de comptes entre les cartels CJNG et Santa Rosa de Lima dans l'Etat de Guanajuato.

AFP Agence France-Presse

Les autorités mexicaines ont annoncé mercredi l'arrestation de trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans une attaque armée qui a fait 11 morts et une dizaine de blessés après un match de football dans le centre du pays. Dimanche, des hommes armés ont fait irruption dans un stade de quartier et tiré sur les personnes présentes à Salamanca, ville de 160'000 habitants située dans l'Etat de Guanajuato (centre), l'un des plus violents du Mexique.

Les autorités estiment qu'il s'agit d'un règlement de comptes lié au crime organisé. Le secrétariat local à la Sécurité a indiqué mercredi dans un communiqué que trois personnes avaient été interpellées, au terme de «plusieurs opérations coordonnées et ciblées». L'agence a refusé de divulguer l'identité des suspects ainsi que les charges retenues contre eux, afin de préserver le secret de l'enquête. Parmi les personnes tuées figurent au moins cinq agents de sécurité.

Taux d'homicides au plus bas

Selon les premières investigations, ces agents ont été pris pour cible car ils travaillaient pour une entreprise liée au puissant Cartel Jalisco nueva generacion (CJNG). Les assaillants appartiendraient quant à eux au cartel Santa Rosa de Lima, rival du CJNG, qui lui dispute dans cet Etat le vol de carburant, le trafic de drogue au détail et l'extorsion.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'est félicitée la semaine dernière d'un taux d'homicides au plus bas depuis une décennie, à 17,5 pour 100'000 en 2025. Mais l'Etat de Guanajuato demeure l'un des plus violents de ce pays, avec un taux de 38,8 pour 100'000. Les violences liées aux cartels ont fait plus de 450'000 morts et plus de 100'000 disparus depuis 2006, selon les chiffres officiels.