Une caméra de surveillance filme une tornade spectaculaire

Les autorités australiennes ont émis mercredi une alerte de forte tempête dans le sud de l'Australie après l'apparition d'une spectaculaire tornade qui tourbillonnait au-dessus d'une zone rurale à environ 260 kilomètres à l'intérieur des terres de Sydney.
La tornade spectaculaire a été filmée en milieu d'après-midi par une caméra de surveillance dédiée aux incendies dominant une étendue de campagne frappée par un orage.
Incendies de broussailles
La caméra installée près de Young, une ville dans la région de Hilltops en Nouvelle-Galles du Sud, pour surveiller les feux de brousse, s'est déclenchée automatiquement et a capturé des images de la tornade dans un ciel d'orage.
Des tours de détection des incendies sont équipées de caméras pour détecter automatiquement la fumée, ainsi que les signes de chaleur et de feu.
Elles peuvent également surveiller les cellules orageuses, car des éclairs peuvent provoquer des incendies de broussailles, a expliqué à l'AFP James Morris, inspecteur du service de surveillance des incendies ruraux de la Nouvelle-Galles du Sud. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.