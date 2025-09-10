Une tornade spectaculaire a été filmée par une caméra de surveillance près de Young, en Nouvelle-Galles du Sud. Les autorités australiennes ont émis une alerte de forte tempête dans le sud du pays, à environ 260 km de Sydney.

Une caméra de surveillance filme une tornade spectaculaire

Une caméra de surveillance filme une tornade spectaculaire

Une tornade spectaculaire a été filmée par une caméra de surveillance près de Young, en Nouvelle-Galles du Sud. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les autorités australiennes ont émis mercredi une alerte de forte tempête dans le sud de l'Australie après l'apparition d'une spectaculaire tornade qui tourbillonnait au-dessus d'une zone rurale à environ 260 kilomètres à l'intérieur des terres de Sydney.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La tornade spectaculaire a été filmée en milieu d'après-midi par une caméra de surveillance dédiée aux incendies dominant une étendue de campagne frappée par un orage.

Incendies de broussailles

La caméra installée près de Young, une ville dans la région de Hilltops en Nouvelle-Galles du Sud, pour surveiller les feux de brousse, s'est déclenchée automatiquement et a capturé des images de la tornade dans un ciel d'orage.

Des tours de détection des incendies sont équipées de caméras pour détecter automatiquement la fumée, ainsi que les signes de chaleur et de feu.

Elles peuvent également surveiller les cellules orageuses, car des éclairs peuvent provoquer des incendies de broussailles, a expliqué à l'AFP James Morris, inspecteur du service de surveillance des incendies ruraux de la Nouvelle-Galles du Sud. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.