DE
FR

Alerte de forte tempête
Une caméra de surveillance filme une tornade spectaculaire

Une tornade spectaculaire a été filmée par une caméra de surveillance près de Young, en Nouvelle-Galles du Sud. Les autorités australiennes ont émis une alerte de forte tempête dans le sud du pays, à environ 260 km de Sydney.
Publié: 13:46 heures
Partager
Écouter
Une tornade spectaculaire a été filmée par une caméra de surveillance près de Young, en Nouvelle-Galles du Sud.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités australiennes ont émis mercredi une alerte de forte tempête dans le sud de l'Australie après l'apparition d'une spectaculaire tornade qui tourbillonnait au-dessus d'une zone rurale à environ 260 kilomètres à l'intérieur des terres de Sydney.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

La tornade spectaculaire a été filmée en milieu d'après-midi par une caméra de surveillance dédiée aux incendies dominant une étendue de campagne frappée par un orage.

Incendies de broussailles

La caméra installée près de Young, une ville dans la région de Hilltops en Nouvelle-Galles du Sud, pour surveiller les feux de brousse, s'est déclenchée automatiquement et a capturé des images de la tornade dans un ciel d'orage.

A lire aussi
Tempête à La Chaux-de-Fonds: Un mort et de nombreux blessés
Avec vidéo
Des arbres ont été déracinés
Tempête à La Chaux-de-Fonds: Un mort et de nombreux blessés
Des dizaines de tornades font au moins 18 morts aux Etats-Unis
Le pire reste à venir
Des dizaines de tornades font au moins 18 morts aux Etats-Unis

Des tours de détection des incendies sont équipées de caméras pour détecter automatiquement la fumée, ainsi que les signes de chaleur et de feu.

Elles peuvent également surveiller les cellules orageuses, car des éclairs peuvent provoquer des incendies de broussailles, a expliqué à l'AFP James Morris, inspecteur du service de surveillance des incendies ruraux de la Nouvelle-Galles du Sud. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus