Ellen De Meester Journaliste Blick

On ne s'en étonne presque plus. Une fois encore, les sites de vente en ligne chinois, dont Temu et Shein, se retrouvent sous les feux de la critique, alors que les achats de Noël vont bon train.

D'après un rapport diffusé fin novembre par le gouvernement sud-coréen, repéré par la RTS et cité par «Business Insider», certains vêtements pour enfants vendus sur ces plateformes contiennent des taux importants de substances nocives, dont des phtalates ou des métaux lourds tels que le plomb et le cadmium.

Sur les 26 pièces analysées, toutes vendues par Temu, Shein ou AliExpress, un total de 7 vêtements présentaient des quantités de produits chimiques inquiétantes, non conformes aux réglementations. Au sommet du podium: une veste d'hiver dédiée aux enfants et proposée par le site Temu, contenant 622 fois plus de phtalates que ne l'autorise la limite légale.

Ainsi que le rappelle l'OFSP, ces substances sont des perturbateurs endocriniens potentiels, généralement utilisés comme plastifiants, dans la mesure où ils permettent d'augmenter la souplesse et l'élasticité des matières plastiques.

Les enfants y sont particulièrement vulnérables

Mais ce n'est pas tout: le rapport sud-coréen repéré par «Business Insider» souligne également que la même veste d'hiver contenait 3,4 fois plus de cadmium et 3,6 fois plus de plomb que ne l'autorise la loi. Les métaux lourds, récemment évoqués lors du scandale lié au thon en boîte, peuvent s'avérer particulièrement dangereux pour les enfants, dont la capacité à métaboliser et éliminer les toxines est encore limitée:

Dans un récent article consacré aux objets à ne jamais acquérir sur la plateforme Temu, Federica Gilardi, responsable adjointe de l'Unité Facultaire de Toxicologie du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, nous rappelait que certaines substances peuvent interférer avec le développement du cerveau: «Et il est important de souligner que le développement débute pendant la gestation et que l’exposition maternelle peut aussi affecter le fœtus, car certains contaminants peuvent traverser la barrière placentaire et se retrouver dans le liquide amniotique. Attention donc aux femmes enceintes!»

Comment éviter ces dangers?

L'experte rappelait en outre que le problème des plateformes de commande en ligne est lié aux prix dérisoires qui sont souvent associés à une mauvaise qualité des produits: «De plus, ces sites de vente travaillent avec des centaines de fournisseurs différents, souvent basés dans des pays qui ne sont pas soumis à la même règlementation en vigueur en Europe ou en Suisse, ce qui rend les contrôles difficiles.»

Si vous souhaitez absolument commander sur ces plateformes, il existe plusieurs mesures essentielles à prendre en compte, que nous vous rappelions dans cet article: l'idée serait notamment d'éviter d'y acheter tout objet dédié aux enfants, ainsi que les ustensiles de cuisine (ou tout ce qu'on va mettre dans la bouche), sans oublier les cosmétiques, parfums et bougies.

En ce qui concerne les métaux lourds dans l'alimentation, vous trouverez dans cet article 4 recommandations d'experts pour les éviter au maximum, en commençant par exemple par diminuer la consommation de gros poissons souvent plus riches en mercure. Bien que ces substances chimiques nous entourent désormais, un peu de vigilance peut toutefois contribuer à minimiser les risques.