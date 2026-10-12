Meta lance Muse Wonder. Selon Mark Zuckerberg, ce nouveau modèle d’intelligence artificielle (IA) doit placer le groupe à la pointe et rendre son agent Muse plus performant face à OpenAI et Anthropic.

Mark Zuckerberg relance la bataille de l’IA avec son nouvel agent Muse Wonder

Mark Zuckerberg relance la bataille de l’IA avec son nouvel agent Muse Wonder

«A la pointe de la technologie»

AFP Agence France-Presse

Le géant des réseaux sociaux Meta a dévoilé lundi un nouveau modèle d'IA, Muse Wonder, qu'il dit au niveau d'OpenAI et d'Anthropic et qui doit rendre plus performant Muse, son assistant IA capable d'agir seul pour le compte de ses utilisateurs.

Muse Wonder est «une catégorie de modèles bien plus grande et plus avancée, qui nous amène à la pointe» de la technologie, a proclamé sur X Mark Zuckerberg, le patron de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.).

Il y a un peu plus d'un an, il avait engagé à coups de milliards une refonte complète des activités d'IA du groupe pour rattraper les deux laboratoires de San Francisco qui dominent la course aux Etats-Unis, avec Google en embuscade.

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Selon les propres tests de Meta, Muse Wonder surpasse sur plusieurs critères les derniers modèles d'OpenAI et d'Anthropic, les créateurs de ChatGPT et Claude.

La société Artificial Analysis, l'une de celles qui évaluent les modèles d'IA, le classe parmi les modèles les plus performants du marché. Accessible dès lundi aux développeurs, le nouveau modèle fera «bientôt» tourner l'assistant Muse, en commençant par ses abonnés payants, selon Meta.

Lancé début septembre aux Etats-Unis, Muse est un assistant IA capable de réserver un voyage, d'envoyer des courriels ou de faire des achats.

Il est rapidement devenu l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store d'Apple dans le pays, même si son essor ralentit, selon le cabinet Sensor Tower cité par le «Wall Street Journal». Il affronte désormais la concurrence de Dots, l'assistant d'OpenAI, de Spark, celui de Google, et de la jeune pousse Instinct.

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Meta compte sur Muse pour dégager de nouveaux revenus au-delà de la publicité, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, qui finance cette année jusqu'à 145 milliards de dollars d'investissements, essentiellement dans l'IA.

L'annonce intervient alors que la Silicon Valley se divise sur le rythme du développement de l'IA, après une série d'incidents au cours desquels des modèles ont échappé au contrôle de leurs créateurs.

Les patrons d'Anthropic et d'OpenAI, Dario Amodei et Sam Altman, ainsi qu'Elon Musk, ont réclamé mi-septembre un ralentissement, que Mark Zuckerberg rejette.

Meta travaille «déjà à l'étape suivante» et le développement de ses modèles donnera «probablement l'impression d'aller bien plus vite à partir de maintenant», a-t-il déclaré au «Financial Times».

En août, il avait érigé la diffusion libre de l'IA en meilleur rempart contre ses dangers, en relançant les modèles ouverts du groupe, se démarquant de ses rivaux américains qui gardent leurs modèles les plus puissants sous contrôle exclusif. Muse Wonder n'est toutefois accessible que contre paiement et ses paramètres n'ont pas été rendus publics.