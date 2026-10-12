WhatsApp commence à bloquer l’accès aux téléphones dotés d’un système d’exploitation obsolète. Pour continuer à accéder à la messagerie, il faudra mettre à jour les smartphones.

Si WhatsApp vous affiche cet avertissement, vous perdrez l’accès à votre messagerie

Si WhatsApp vous affiche cet avertissement, vous perdrez l’accès à votre messagerie

Tobias Bolzern

WhatsApp renforce ses exigences en matière de connexion. Sur les téléphones équipés d’un système d’exploitation obsolète, un avertissement s’affiche désormais à la place des discussions. Il invite l’utilisateur à installer la dernière mise à jour dans les paramètres de son appareil et lui indique comment vérifier la version du système d'exploitation. Impossible de faire disparaître cet avertissement ou de le contourner: l’accès à WhatsApp ne sera rétabli qu’une fois le téléphone mis à jour.

Cette fonctionnalité a été découverte par wabetainfo.com, un portail qui analyse les futures nouveautés de la messagerie. Cette mise à niveau concerne aussi bien les téléphones Android que les iPhones, indépendamment de la version installée. Selon le portail, Meta déploie progressivement ce blocage auprès des utilisateurs. La date à laquelle il sera généralisé reste inconnue, le processus pouvant prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Qui est précisément concerné?

Meta ne précise pas à partir de quelle version du système WhatsApp bloquera l’accès à la messagerie. En revanche, les exigences minimales que le groupe relève chaque année sont connues. Les systèmes les plus anciens, devenus minoritaires, finissent alors par être supprimés.

Depuis le 8 septembre, WhatsApp nécessite Android 6 ou une version ultérieure. Sur iPhone, iOS 15.1 constitue actuellement le minimum requis, avant un passage à iOS 15.5 dès le 30 novembre. Reste à savoir si le nouveau blocage correspond à ces seuils ou s’il intervient déjà plus tôt.

Pourquoi ce blocage?

Selon wabetainfo.com, la nouvelle fonctionnalité vise a renforcer la sécurité. WhatsApp chiffre les messages de bout en bout, de sorte que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent en lire le contenu.

Mais cette protection est inutile si le téléphone lui-même est vulnérable. Les pirates exploitent les failles connues des systèmes d’exploitation obsolètes pour y installer des logiciels malveillants. Ceux-ci peuvent intercepter les messages avant même leur chiffrement par WhatsApp. Toutes les applications installées sur l’appareil peuvent alors être exposées.

Quelle version ai-je?

Sur iPhone, vous trouverez votre version actuelle sous Réglages > Général > Informations, et sur Android sous Paramètres > À propos du téléphone. Si une mise à jour est disponible, il est recommandé de l'installer, après avoir sauvegardé ses données et ses discussions sur la messagerie. Pour ce faire, il faut se rendre dans l'application WhatsApp sous Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions.