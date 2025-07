C'est la faute de la Lune! La journée de mercredi était la plus courte de l'histoire de la Terre

La Terre tourne plus vite cet été et bat des records de vitesse. Ce 9 juillet, notre planète a connu la journée la plus courte jamais enregistrée et deux autres jours similaires sont prévus en juillet et août.

Publié: il y a 33 minutes