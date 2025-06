Panique à Washington Même les alliés de Trump désertent sa parade militaire gigantesque

Alors que Donald Trump organise un défilé militaire estimé entre 20 et 45 millions de dollars pour fêter son anniversaire et les 250 ans de l’armée américaine, les élus républicains prennent leurs distances, gênés par le coût et le contexte explosif.

Publié: il y a 34 minutes