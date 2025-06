Lilibet a fêté son quatrième anniversaire le 4 juin. A cette occasion, sa mère, la duchesse Meghan, a posté des photos de la petite princesse et une vidéo d'elle et Harry se lâchant à l'hôpital avant la naissance de leur fille.

1/8 C'est avec cette photo que la duchesse Meghan souhaite un bon anniversaire à sa fille Lilibet. Photo: Instagram/meghan

Saskia Schär

Pour la petite princesse Lilibet, le 4 juin est un grand jour: elle fête son anniversaire et ce sera son quatrième cette année. A cette occasion, Meghan a dévoilé de nouvelles photos de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, le nom complet de la petite princesse. Sur le premier des deux clichés en noir et blanc, Lilibet est blottie dans les bras de sa mère, les deux se trouvent apparemment sur un bateau, les cheveux au vent.

La deuxième photo a été prise peu après la naissance de Lilibet en juin 2021 et montre le couple allongé dans le lit. La duchesse a commenté: «Joyeux anniversaire, notre magnifique fille! Cela fait quatre ans aujourd'hui qu'elle est entrée dans notre vie – et depuis, chaque jour est plus beau que le précédent. Merci à tous ceux qui lui envoient de l'amour et qui célèbrent ce jour spécial!»

Meghan poste une vidéo intime

Plus tard dans la journée, la duchesse Meghan a posté une vidéo d'il y a tout juste quatre ans: sur ces images, on la voit à l'hôpital avec son époux, le prince Harry, avant l'accouchement. «Il y a quatre ans aujourd'hui, c'est aussi arrivé. Nos deux enfants avaient une semaine de retard... Donc quand la nourriture épicée, toute cette marche et l'acupuncture n'ont pas fonctionné – il ne restait plus qu'une chose à faire!», écrit-elle sur Instagram.

Le dernier portrait officiel de Lilibet a été publié en 2022 pour son premier anniversaire. C'est aussi le seul sur lequel le visage de la princesse est entièrement visible. Le prince Harry et son épouse la duchesse Meghan protègent autant que possible la vie privée de leurs enfants. Sur leur compte Instagram, remis en service en janvier, on voit régulièrement de courts extraits de Lilibet et de son grand frère Archie, mais on ne distingue jamais leurs visages.