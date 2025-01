«Les proches de Biden nous ont crié dessus et insulté»

«Les proches de Biden nous ont crié dessus et insulté»

Zuckerberg raconte que le gouvernement de Biden voulait supprimer sur Facebook des contenus qui ne lui convenaient pas.

Christina Benz

La campagne anti-woke de Mark Zuckerberg se poursuit. Dans le podcast de Joe Rogan, le boss de Meta a révélé comment le gouvernement Biden aurait exercé une pression massive sur son entreprise pendant la pandémie de Covid-19, afin qu'elle censure des contenus. Ses collaborateurs auraient été «engueulés» et «insultés» pour qu'ils invisibilisent certains contenus.

Une bombe qui fait des vagues! Car le podcast «The Joe Rogan Experience» est écouté par des millions de personnes. Même Donald Trump y est récemment intervenu.

Selon Zuckerberg, le gouvernement a demandé que les contributions faisant référence aux effets secondaires possibles des vaccins soient supprimées, alors que ces informations étaient correctes. «C'est absurde», a déclaré Zuckerberg. Le président Joe Biden est même allé jusqu'à affirmer publiquement que de telles contributions sur les réseaux sociaux «tuaient des gens». Peu après, de nombreuses autorités gouvernementales auraient commencé à enquêter sur Meta. Mark Zuckerberg a décrit cette période comme «brutale».

Ce ne sont certes pas des informations nouvelles. Mais la dureté dont aurait fait preuve l'administration Joe Biden peut surprendre.

«Nous ne supprimerons pas les choses qui sont vraies»

Selon le chef de Meta, des contenus humoristiques étaient aussi visés, comme un mème satirique avec Leonardo DiCaprio. Celui-ci montrait l'acteur devant une télévision avec la légende suivante: «Dans 10 ans, vous verrez une annonce disant que vous avez droit à un paiement si vous vous faites vacciner contre le Covid.» Mark Zuckerberg a expliqué que son équipe avait refusé de supprimer de tels contenus humoristiques, ou véridiques. «Nous ne supprimerons pas des choses qui sont vraies.»

Les actions récentes du chef de Meta interrogent. Récemment, Mark Zuckerberg a déclaré que Meta supprimait les fact-checking et les remplaçait, comme chez X, par un «système de CommunityNotes». Par ailleurs, Meta annule également ses programmes DEI (Diversity, equity, and inclusion), qui devaient assurer une plus grande diversité dans l'entreprise.