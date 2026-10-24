Le «Mouvement du 17 octobre» fait flipper l'Italie

L’Italie se prépare à une nouvelle journée de mobilisation sous haute surveillance. Des manifestations sont prévues samedi dans huit villes, une semaine après des violences et des pillages en marge des protestations.

AFP Agence France-Presse

Un déploiement massif de forces de sécurité est prévu ce samedi en Italie pour des manifestations attendues dans huit villes, dont Rome et Milan, après que certaines protestations ont dégénéré en violences le week-end dernier.

Ces manifestations s’inscrivent dans une vague de protestations menées par des étudiants, des routiers et des agriculteurs contre les coupes budgétaires et la cherté de la vie, notamment en matière de logement et de carburant.

La police de Rome a déclaré vendredi dans un communiqué que son plan de sécurité prévoyait une «saturation du territoire réel et virtuel», et qu’elle ferait usage de drones et d’hélicoptères pour surveiller les manifestations. Elle a toutefois indiqué qu’elle visait «à garantir la pleine effectivité du droit d’exprimer sa pensée, y compris dans une optique de dissidence, mais dans le strict respect des lois en vigueur».

Dans huit villes italiennes

A Milan, des soldats supplémentaires envoyés à la suite des manifestations du week-end dernier patrouilleront dans le centre-ville, mais le maire Giuseppe Sala a précisé qu’il n’y avait pas de projet de fermeture de la ville. «Le week-end dernier, nous étions peu nombreux, nous allons simplement essayer d’être plus nombreux», a-t-il déclaré vendredi à Radio Lombardia.

L’édile a également encouragé les commerces à ne pas fermer samedi, après que plusieurs boutiques dans la capitale de la mode ont été pillées le week-end dernier et que d’autres ont fermé ou retiré leurs vitrines. «Si la panique se répand, alors il ne se passe plus rien», a-t-il ajouté.

Un groupe se présentant comme le «Mouvement du 17 octobre» a appelé à des manifestations ce samedi à 15h00 dans huit villes italiennes. Il a indiqué qu’il y aurait trois cortèges dans chaque ville, qui convergeraient en un même lieu, et que les emplacements ne seraient révélés qu’une demi-heure avant le départ. Par ailleurs, un mouvement antiguerre appelé «Axe anti-impérialiste» organise également un rassemblement à Rome.

Décret sécuritaire

Le gouvernement de la Première ministre italienne d’extrême droite Giorgia Meloni a adopté cette semaine un décret sécuritaire qui assouplit les règles de détention pour les mineurs, introduit un délit de «participation violente à une manifestation» et impose des amendes aux parents pour les dégâts causés par leurs enfants lors de protestations.

Le gouvernement a également approuvé une série de mesures pour aider les routiers et les pêcheurs à faire face à la flambée des prix du carburant.

Presque tous les blocages de camions qui avaient paralysé le sud de l’Italie, provoquant des pénuries de carburant et empêchant l’approvisionnement de certains supermarchés pendant plusieurs jours, ont désormais été levés.