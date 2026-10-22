La Thaïlande et la Malaisie ont déconseillé à leurs ressortissants de voyager en Europe, notamment en France, secouée par des manifestations. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a exprimé ses inquiétudes mercredi en Italie.

A cause des émeutes, deux pays asiatiques déconseillent de voyager en Europe

A cause des émeutes, deux pays asiatiques déconseillent de voyager en Europe

AFP Agence France-Presse

La Thaïlande a conseillé à ses ressortissants de reporter tout voyage non essentiel vers les pays d'Europe secoués par des manifestations, tandis que la Malaisie a également mis en garde ses ressortissants contre tout déplacement en France.

«Les personnes voyageant de Thaïlande vers l'Europe doivent suivre de près la situation, car elle évolue rapidement, et la France reste une source de préoccupation puisque la situation y est toujours en cours», a déclaré mercredi soir le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, aux journalistes lors d'un déplacement en Italie.

Il a également fait part de ses inquiétudes concernant les manifestations en Italie, soulignant que son homologue italien avait dû annuler leur rencontre bilatérale en raison d'une réunion urgente consacrée aux troubles.

Faire preuve de prudence

«Nous sommes également préoccupés par l'Espagne», a indiqué le ministre thaïlandais. «Si ce n'est pas nécessaire, vu tout ce qui se passe dans ces pays, je pense qu'il vaut mieux reporter le voyage pour l'instant», a-t-il déclaré. Dimanche, l'ambassade de Malaisie à Paris avait conseillé aux ressortissants se trouvant en France «de faire preuve de prudence et de rester vigilants» en raison des manifestations.

«Bien que les voyages vers la France ne fassent l'objet d'aucune restriction, il est conseillé aux Malaisiens d'envisager de reporter tout voyage non essentiel jusqu'à ce que la situation s'améliore», a-t-elle indiqué dans un communiqué. La Chine a elle aussi de son côté averti ses ressortissants se rendant en France de prendre des précautions de sécurité, a rapporté lundi la chaîne publique CCTV.