Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une manifestation pro-israélienne dans une ville du Colorado dimanche. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été blessées dimanche dans ce que la police fédérale américaine (FBI) a qualifié «d'attaque terroriste ciblée» à Boulder, dans le Colorado, où se tenait une manifestation pour demander la libération des otages israéliens retenus à Gaza.

Le directeur de la police fédérale américaine (FBI) Kash Patel a évoqué sur X «une attaque terroriste ciblée», mais le chef de la police de la ville, Stephen Redfearn, s'est montré plus réservé, lors d'une conférence de presse tenue en fin d'après-midi. «Je ne peux pas confirmer pour l'instant que cela visait un groupe spécifique de personnes», a-t-il déclaré.

«Les premiers appels reçus indiquaient qu'il y avait un homme armé et des personnes brûlées. Nos agents sont arrivés très rapidement sur place. A notre arrivée, nous avons trouvé plusieurs victimes blessées, souffrant de brûlures et d'autres blessures», a expliqué Stephen Redfearn. «Les victimes ont été transportées à l'hôpital. Un suspect a été désigné à nos agents sur place, qui l'ont arrêté immédiatement et placé en garde à vue sans incident.»

Plusieurs blessés

Le chef de la police de Boulder, ville d'un peu plus de 100'000 habitants située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Denver, a fait état de plusieurs blessés, sans pouvoir donner de chiffres précis, certains étant plus gravement touchés que d'autres.

L'organisation juive ADL (Anti-Defamation League) rapporte de son côté «une attaque» lors «d'un rassemblement hebdomadaire de membres de la communauté juive qui courent ou marchent en soutien aux otages enlevés le 7-Octobre» 2023 en Israël, lors de l'attaque sans précédent du Hamas qui a déclenché la guerre à Gaza.

Selon des médias locaux, un homme aurait été vu lancer ce qui ressemblait à un cocktail molotov sur un groupe de manifestants pro-Israël. Selon une vidéo sur les réseaux sociaux, qui semble avoir été tournée au moment de l'attaque on voit un homme torse nu, agité, avec deux bouteilles en main et quelques flammes sur la pelouse devant lui, qui semble crier «Palestine is free» («La Palestine est libre»).

«Nous avons appris avec tristesse qu'un engin incendiaire a été lancé sur les participants à la marche +Run for Their Lives+ (Cours pour leurs vies, ndlr), alors qu'ils sensibilisaient l'opinion à la cause des otages toujours détenus dans la bande de Gaza», a écrit la communauté juive de Boulder dans un communiqué. «Nous sommes de tout coeur avec ceux qui ont été témoins de cette horrible attaque et nous prions pour que les blessés se rétablissent rapidement.»

«Terrorisme»

«Le terrorisme contre les Juifs ne s'arrête pas à la frontière de Gaza - il brûle déjà les rues de l'Amérique», a déclaré quant à lui Danny Danon, ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies. «Aujourd'hui, à Boulder, dans le Colorado, des Juifs ont manifesté avec une exigence morale et humaine: la restitution des otages. En réponse, les manifestants juifs ont été brutalement attaqués, un agresseur leur lançant des cocktails Molotov. Ne vous y trompez pas: il ne s'agit pas d'une manifestation politique, mais bien de terrorisme. Le temps des déclarations est révolu. Il est temps de prendre des mesures concrètes contre les instigateurs, où qu'ils se trouvent.» Le gouverneur du Colorado, le démocrate Jared Polis, écrit quant à lui sur X que ses «pensées sont avec les personnes qui ont été blessées et touchées par cet acte de terreur haineux».

Deux employés de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis avaient été tués par balle le 21 mai au soir près du Capital Jewish Museum à Washington, au moment où le musée accueillait une réception d'une organisation juive. Le tireur, qui avait hurlé «Libérez la Palestine», a été arrêté et inculpé pour assassinats.